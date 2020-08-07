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Еще одна страна готова принимать россиян без карантина
Правительство Кении с 5 августа разрешило въезд на свою территорию российским туристам без обязательного карантина, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T13:03
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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визы, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, найроби (город), стамбул, кения

Еще одна страна готова принимать россиян без карантина

12:48 07.08.2020 (обновлено: 13:03 07.08.2020)
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© Flickr / Marc from BorftКения, туристы
Кения, туристы
© Flickr / Marc from Borft
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Правительство Кении с 5 августа разрешило въезд на свою территорию российским туристам без обязательного карантина, сообщает АТОР.
На сайте аэропорта Найроби опубликовали документ, содержащий список из 126 стран, для граждан которых отменяется карантин. Россия оказалась под номером 93.
Для въезда в Кению россияне должны получить визу до вылета, обойдется она в 50 долларов. Оформить ее можно и по прилету, в аэропорту, на срок пребывания – не более трех месяцев. Но на месте оплатить ее можно только наличными. Важно, чтобы на карте было не менее 500 долларов.
Также россиянам потребуется справка на английском языке об отрицательном тесте на коронавирус. Ее следует сделать за 96 часов до вылета. По прилету в Найроби всем пассажирам измерят температуру и, при отсутствии симптомов COVID-19, они свободно продолжат отпуск. В случае отсутствия результатов теста, придется либо улететь обратно, либо пройти двухнедельный карантин за свой счет.
Как отметили в АТОР, лететь в Кению сейчас лучше всего через Турцию. Практика показывает, что проблем с вылетом из Стамбула в третьи страны у россиян не возникает. Но эксперты авиаотрасли советуют заранее узнать у авиакомпании, посадят ли пассажира из России на рейс в Стамбуле, следующий в иную страну.
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