В Германии назвали угрозы США из-за "Северного потока — 2" дерзостью

БЕРЛИН, 7 авг - РИА Новости. Угрозы сенаторов США в адрес оператора порта Засница из-за "Северного потока — 2" прямо направлены против одноименного города и федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, это верх дерзости, заявил журналистам глава комитета бундестага по экономике и энергетике Угрозы сенаторов США в адрес оператора порта Засница из-за "Северного потока — 2" прямо направлены против одноименного города и федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, это верх дерзости, заявил журналистам глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст

"Это письмо невозможно превзойти по дерзости", - заявил Эрнст, добавив, что речь идет о "прямой угрозе городу Засниц и земле Мекленбург-Передняя Померания, поскольку 90% паромного порта принадлежит городу Засниц, а 10% - земле Мекленбург-Передняя Померания".

— 2". В частности, в письме указано, что в случае продолжения работ порту грозит "финансовое разрушение". В имеющемся в распоряжении РИА Новости письме трех сенаторов США оператору порта Sassnitz GmbH говорится о готовящихся американскими властями санкциях против компаний, которые участвуют в поддержке строительства трубопровода "Северный поток2". В частности, в письме указано, что в случае продолжения работ порту грозит "финансовое разрушение".

"Действия трех сенаторов показывают, что протесты федерального правительства против американских действий не имели никакого эффекта. Очевидно, что вышеупомянутые американские сенаторы, скорее всего, будут поощряться к усилению давления", - считает Эрнст.

По его словам, "тот факт, что штат или земля сейчас находятся под прямой угрозой санкций США, невыносим". "Я призываю федеральное правительство вызвать американского посла. Кроме того, необходимо, наконец, представить эффективные контрмеры и, в случае необходимости, применить их, например, штрафные тарифы на американский СПГ. Рубикон явно перейден", - добавил он.

Как сообщило ранее онлайн-издание Focus, в Балтийском море идет работа над газопроводом "Северный поток — 2" с использованием новых судов. В частности, речь идет о судне "Россини", которое уже в течение нескольких недель находится в порту немецкого города Засниц. По данным издания, "Россини" прибыло туда в начале июня, на нем размещены около 140 рабочих, которых ежедневно доставляют в порт Мукран - логистическую базу "Северного потока 2". Согласно сообщению местной газеты Ostsee-Zeitung, рабочие - граждане Великобритании, России, Украины и Италии - готовятся к строительству последнего участка газопровода, однако "из страха перед грозящими санкциями США все участники действуют скрытно".