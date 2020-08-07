Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200807/1575485900.html
В Германии назвали угрозы США из-за "Северного потока — 2" дерзостью
Угрозы сенаторов США в адрес оператора порта Засница из-за "Северного потока — 2" прямо направлены против одноименного города и федеральной земли... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T14:31
клаус эрнст
северный поток — 2
германия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156190/80/1561908025_0:191:2964:1858_1400x0_80_0_0_a6e2f71ca60864647ac9c1f3ce5e7227.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200807/1575478691.html
"Я призываю федеральное правительство вызвать американского посла… …Рубикон явно перейден", — добавил он. Ну да, судя по тому, как вы реагируете на все резонансные скандалы с американцами последних лет, скорее всего, это американский посол вас всех к себе вызовет, во главе с Меркель. Ух и пропесочит он вас там…
18
Смелее, ребята, смелее! Учитесь называть вещи своими именами - это не дерзость, а наглость!!
11
11
германия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156190/80/1561908025_0:191:2964:1858_1400x0_80_0_0_a6e2f71ca60864647ac9c1f3ce5e7227.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156190/80/1561908025_117:0:2848:2048_1400x0_80_0_0_0c4078be10b1b196a940f881f0095b31.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156190/80/1561908025_458:0:2506:2048_1400x0_80_0_0_61b5829870a72f9f3fffab862b46d54f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
клаус эрнст, северный поток — 2, германия, сша, в мире

В Германии назвали угрозы США из-за "Северного потока — 2" дерзостью

12:34 07.08.2020 (обновлено: 14:31 07.08.2020)
4516
© AP Photo / Frank HormannПредседатель партии "Левые" Клаус Эрнст
Председатель партии Левые Клаус Эрнст
© AP Photo / Frank Hormann
БЕРЛИН, 7 авг - РИА Новости. Угрозы сенаторов США в адрес оператора порта Засница из-за "Северного потока — 2" прямо направлены против одноименного города и федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, это верх дерзости, заявил журналистам глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

"Это письмо невозможно превзойти по дерзости", - заявил Эрнст, добавив, что речь идет о "прямой угрозе городу Засниц и земле Мекленбург-Передняя Померания, поскольку 90% паромного порта принадлежит городу Засниц, а 10% - земле Мекленбург-Передняя Померания".

В имеющемся в распоряжении РИА Новости письме трех сенаторов США оператору порта Sassnitz GmbH говорится о готовящихся американскими властями санкциях против компаний, которые участвуют в поддержке строительства трубопровода "Северный поток 2". В частности, в письме указано, что в случае продолжения работ порту грозит "финансовое разрушение".
"Действия трех сенаторов показывают, что протесты федерального правительства против американских действий не имели никакого эффекта. Очевидно, что вышеупомянутые американские сенаторы, скорее всего, будут поощряться к усилению давления", - считает Эрнст.

По его словам, "тот факт, что штат или земля сейчас находятся под прямой угрозой санкций США, невыносим". "Я призываю федеральное правительство вызвать американского посла. Кроме того, необходимо, наконец, представить эффективные контрмеры и, в случае необходимости, применить их, например, штрафные тарифы на американский СПГ. Рубикон явно перейден", - добавил он.

Как сообщило ранее онлайн-издание Focus, в Балтийском море идет работа над газопроводом "Северный поток — 2" с использованием новых судов. В частности, речь идет о судне "Россини", которое уже в течение нескольких недель находится в порту немецкого города Засниц. По данным издания, "Россини" прибыло туда в начале июня, на нем размещены около 140 рабочих, которых ежедневно доставляют в порт Мукран - логистическую базу "Северного потока 2". Согласно сообщению местной газеты Ostsee-Zeitung, рабочие - граждане Великобритании, России, Украины и Италии - готовятся к строительству последнего участка газопровода, однако "из страха перед грозящими санкциями США все участники действуют скрытно".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Вчера, 10:36Сказано в эфире
Эксперт: в борьбе за "Северный поток-2" Германия пойдет до концаВ МИД ФРГ ответили на угрозы США в адрес "Северного потока-2". В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин высказал мнение, что Берлин не намерен становиться заложником Вашингтона в этом вопросе.
7691038164
Обсудить 11
Клаус ЭрнстСеверный поток — 2ГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
"Я призываю федеральное правительство вызвать американского посла… …Рубикон явно перейден", — добавил он. Ну да, судя по тому, как вы реагируете на все резонансные скандалы с американцами последних лет, скорее всего, это американский посол вас всех к себе вызовет, во главе с Меркель. Ух и пропесочит он вас там…
7 августа, 12:54
Себекхотеп III
760005
Смелее, ребята, смелее! Учитесь называть вещи своими именами - это не дерзость, а наглость!!
7 августа, 12:41
Адам Козлевич
1010000
Рекомендуем
Роснефть
"Роснефть" ответила на обвинения в причастности к ситуации в Белоруссии
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван облегчающий течение COVID-19 алкогольный напиток
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов прокомментировал свои слова о раздвоении личности
Кения, туристы
Еще одна страна готова принимать россиян без карантина
Оксана Ковалевская
Группа "Краски" объяснила отказ от выступления в Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе
Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 россиян
Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыр
Стали известны подробности смерти девочки в Среднеуральском монастыре
Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)
Певице Глюкозе запретили въезд на Украину
Бывший полицейский Игорь Ляховец, обвиняемый в превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова, в суде
Расследование дела о подброшенных Голунову наркотиках завершено
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Свидетель объяснил, почему обматерил Ефремова после ДТП
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко нашел "кровавый" способ перетянуть на свою сторону оппозицию
Актер и шоумен Никита Джигурда
Джигурда назвал Крым "украинским"
Сенатор Алексей Пушков
Пушков оценил версию о провокации СБУ при задержании россиян в Минске
Певица Наталья Ионова (Глюкоза) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
В Сети затравили Глюкозу за слова об "украинском Крыме"
Вид на набережную в Симеизе, Крым
В Польше рассказали, как помогут Украине "вернуть Крым"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс
06:35В Самаре загорелись десять жилых домов
06:21Названа безопасная доза пива в день
04:57У побережья Хабаровского края пропала яхта
04:31Водонаеву шокировала позиция адвоката Ефремова
04:05Назван максимально бодрящий летний кофе
04:03Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в многоэтажках
04:01СМИ: на теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки нашли травмы
03:40Джигурда назвал Крым "украинским"
03:26Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания
03:22Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом
03:10Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США
02:39Эксперт рассказал, как распознать мошенника в частных объявлениях
02:32Дочь Успенской показала последствия серьезных травм
02:31Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
02:16Эксперт рассказал, как утихомирить слишком шумных соседей
02:05Автоэксперт рассказал, как правильно пользоваться климат-контролем
01:49Отец с сыном пострадали при стрельбе в Москве
01:43Пригожин оценил отказ российских артистов выступать в Белоруссии
01:40"Нафтогаз" отреагировал на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния