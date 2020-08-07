Знаменитости создали свой календарь на 2020 год

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. В Сети набирает популярность новый флешмоб #2020Challenge, который запустила американская актриса Риз Уизерспун. Все началось с того, что обладательница премии "Оскар" разместила в инстаграме коллаж, напоминающий календарь, посвященный событиям, произошедшим в этом году.

На девяти снимках, позаимствованных из разных фильмов и сериалов, в которых снималась актриса, показаны ее эмоции, которые Уизерспун испытывала в каждом месяце, начиная с момента, когда в мире объявили пандемию коронавируса, и до сегодняшних дней.

Позже к ее шуточному флешмобу присоединились многие знаменитости, например, Сара Полсон, Шарлиз Терон, Марк Руффало, Мишель Пфайффер, Кара Делевинь и другие.

Все они продемонстрировали, как в течение этих месяцев их радостное настроение сменилась на панику, отчаяние и депрессию или гнев.

Сара Полсон

Шарлиз Терон

Марк Руффало

Мишель Пфайффер

Кара Делевинь