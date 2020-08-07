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https://ria.ru/20200807/1575485713.html
Знаменитости создали свой календарь на 2020 год
В Сети набирает популярность новый флешмоб #2020Challenge, который запустила американская актриса Риз Уизерспун. Все началось с того, что обладательница премии... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T14:59
самоизоляция
коронавирусы
стиль жизни
новости культуры
знаменитости
звезды
культура
коронавирус covid-19
кара делевинь
мишель пфайффер
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575487519_0:17:630:371_1400x0_80_0_0_7502b5d121e69457ca2afb9feb123e67.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
самоизоляция, коронавирусы, стиль жизни, новости культуры, знаменитости, звезды, коронавирус covid-19, кара делевинь, мишель пфайффер, шарлиз терон

Знаменитости создали свой календарь на 2020 год

14:59 07.08.2020
558
© Фото : Инстаграм-аккаунт @reesewitherspoonКоллаж из инстаграма Риз Уизерспун, размещенный в рамках #2020challenge
Коллаж из инстаграма Риз Уизерспун, размещенный в рамках #2020challenge
© Фото : Инстаграм-аккаунт @reesewitherspoon
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. В Сети набирает популярность новый флешмоб #2020Challenge, который запустила американская актриса Риз Уизерспун. Все началось с того, что обладательница премии "Оскар" разместила в инстаграме коллаж, напоминающий календарь, посвященный событиям, произошедшим в этом году.
На девяти снимках, позаимствованных из разных фильмов и сериалов, в которых снималась актриса, показаны ее эмоции, которые Уизерспун испытывала в каждом месяце, начиная с момента, когда в мире объявили пандемию коронавируса, и до сегодняшних дней.
Позже к ее шуточному флешмобу присоединились многие знаменитости, например, Сара Полсон, Шарлиз Терон, Марк Руффало, Мишель Пфайффер, Кара Делевинь и другие.
Все они продемонстрировали, как в течение этих месяцев их радостное настроение сменилась на панику, отчаяние и депрессию или гнев.

Сара Полсон

Шарлиз Терон

Марк Руффало

Мишель Пфайффер

Кара Делевинь

За несколько дней под хэштегом #2020Challenge появилось более 44 тысяч публикаций.
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КультураСамоизоляцияКоронавирусыСтиль жизниНовости культурыЗнаменитостизвездыКоронавирус COVID-19Кара ДелевиньМишель ПфайфферШарлиз Терон
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