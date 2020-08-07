https://ria.ru/20200807/1575485713.html
Знаменитости создали свой календарь на 2020 год
В Сети набирает популярность новый флешмоб #2020Challenge, который запустила американская актриса Риз Уизерспун. Все началось с того, что обладательница премии... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T14:59
2020-08-07T14:59
самоизоляция
коронавирусы
стиль жизни
новости культуры
знаменитости
звезды
культура
коронавирус covid-19
кара делевинь
мишель пфайффер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575487519_0:17:630:371_1400x0_80_0_0_7502b5d121e69457ca2afb9feb123e67.png
https://ria.ru/20200527/1572010028.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575487519_0:17:630:371_1400x0_80_0_0_7502b5d121e69457ca2afb9feb123e67.png
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575487519_0:0:630:474_1400x0_80_0_0_ae9b9833833c5998921a9a2c0ae58dcb.png
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575487519_0:0:630:629_1400x0_80_0_0_2dfa99852a7875527ea872520e3b217a.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самоизоляция, коронавирусы, стиль жизни, новости культуры, знаменитости, звезды, коронавирус covid-19, кара делевинь, мишель пфайффер, шарлиз терон
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. В Сети набирает популярность новый флешмоб #2020Challenge, который запустила американская актриса Риз Уизерспун. Все началось с того, что обладательница премии "Оскар" разместила в инстаграме коллаж, напоминающий календарь, посвященный событиям, произошедшим в этом году.
На девяти снимках, позаимствованных из разных фильмов и сериалов, в которых снималась актриса, показаны ее эмоции, которые Уизерспун испытывала в каждом месяце, начиная с момента, когда в мире объявили пандемию коронавируса, и до сегодняшних дней.
Позже к ее шуточному флешмобу присоединились многие знаменитости, например, Сара Полсон, Шарлиз Терон, Марк Руффало, Мишель Пфайффер, Кара Делевинь и другие.
Все они продемонстрировали, как в течение этих месяцев их радостное настроение сменилась на панику, отчаяние и депрессию или гнев.
Сара Полсон
Шарлиз Терон
Марк Руффало
Мишель Пфайффер
Кара Делевинь
За несколько дней под хэштегом #2020Challenge появилось более 44 тысяч публикаций.