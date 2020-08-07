Аграрии в Липецкой области превысили прошлогодний рекорд по сбору зерна

По данным управления сельского хозяйства Липецкой области, озимой пшеницы в регионе намолочено более 1,6 миллиона тонн при средней урожайности 57,9 центнера с гектара. Остается убрать еще 26% площадей. В прошлом году урожайность составляла в среднем 43,6 центнера с гектара. Также в регионе почти собран горох. С 93% площадей, отведенных под эту культуру, получено 26 тысяч тонн при средней урожайности 33,8 центнера с гектара, что также значительно превышает показатели прошлого года. Кроме того, обмолочено 72% площадей ячменя, собрано 757 тысяч тонн при средней урожайности 49,6 центнера с гектара.