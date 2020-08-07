https://ria.ru/20200807/1575485639.html
Аграрии в Липецкой области превысили прошлогодний рекорд по сбору зерна
Липецкие аграрии собрали 2,5 миллиона тонн зерна, превысив собственный рекорд прошлого года на 700 тысяч тонн, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T12:30
2020-08-07T12:30
липецкая область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573644354_0:108:3257:1940_1400x0_80_0_0_eb4317802a577d5068db7ff620872de7.jpg
https://ria.ru/20200806/1575444248.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573644354_0:108:3257:1940_1400x0_80_0_0_eb4317802a577d5068db7ff620872de7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573644354_264:0:2995:2048_1400x0_80_0_0_151f698861698cdf6391030c89844f49.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573644354_605:0:2653:2048_1400x0_80_0_0_7d904612a7fbfcd4826e9cf66403839c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
ЛИПЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Липецкие аграрии собрали 2,5 миллиона тонн зерна, превысив собственный рекорд прошлого года на 700 тысяч тонн, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, на аналогичную дату прошлого года валовой сбор зерна составлял 1,86 миллиона тонн.
Артамонов уточнил, что средняя урожайность остается стабильно высокой и составляет 54,5 центнера с гектара. По этому показателю Липецкая область
занимает первое место в России.
"Агропромышленный комплекс региона сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью", – отмечает он.
По данным управления сельского хозяйства Липецкой области, озимой пшеницы в регионе намолочено более 1,6 миллиона тонн при средней урожайности 57,9 центнера с гектара. Остается убрать еще 26% площадей. В прошлом году урожайность составляла в среднем 43,6 центнера с гектара. Также в регионе почти собран горох. С 93% площадей, отведенных под эту культуру, получено 26 тысяч тонн при средней урожайности 33,8 центнера с гектара, что также значительно превышает показатели прошлого года. Кроме того, обмолочено 72% площадей ячменя, собрано 757 тысяч тонн при средней урожайности 49,6 центнера с гектара.
Яровой пшеницы, к сбору которой приступили недавно в 10 районах области, намолочено более 50 тысяч тонн при средней урожайности 51,2 центнера с гектара. В прошлом году средняя урожайность яровой пшеницы составляла 46,1 центнера с гектара. Положительная динамика, по словам Артамонова, объясняется профессионализмом липецких хлеборобов и их упорным трудом.