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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200807/1575485110.html
Стали известны подробности смерти девочки в Среднеуральском монастыре
Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала подробности смерти девочки в захваченном схимонахом Сергием... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T19:50
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
общество
среднеуральский женский монастырь
схимонах сергий (николай романов)
игорь мороков
юрий мерзляков
свердловская область
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https://ria.ru/20200803/1575316747.html
https://ria.ru/20200807/1575473834.html
Подробности. Девочка была чем-то больна, как понимаю. Официальная медицина не смогла или не захотела помочь. Тогда монастырь не худшее место для того чтобы умереть.
71
А этому ребёнку государство раньше помочь не могло? Или деньги смс-ками собирать с нищих людей это всё, на что оно способно?
53
9
свердловская область
верхняя пышма
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573947190_0:167:3047:1881_1400x0_80_0_0_0b5884bcd859a013f164eac043639dc3.jpg
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религия, новости - религия и мировоззрение, общество, среднеуральский женский монастырь, схимонах сергий (николай романов), игорь мороков, юрий мерзляков, свердловская область, верхняя пышма, происшествия

Стали известны подробности смерти девочки в Среднеуральском монастыре

12:23 07.08.2020 (обновлено: 19:50 07.08.2020)
30381
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПрихожане на территории Среднеуральского женского монастыр
Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыр
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала подробности смерти девочки в захваченном схимонахом Сергием Среднеуральском женском монастыре.
По ее словам, прокурор Верхней Пышмы знал о местонахождении ребенка и был в курсе ситуации.

"Прокуратура знала об этой девочке еще неделю назад и контактировала с ее родителями", — сказала она Ura.ru.

Мерзлякова отметила, что родители сами привезли девочку в монастырь и предпочли, чтобы она "ушла с молитвой".
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
3 августа, 17:01Религия и мировоззрение
Игумения "захваченного" Сергием монастыря выступила с обращением
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил, что в захваченном Среднеуральском женском монастыре из-за проблем со здоровьем умерла пятнадцатилетняя девочка. Комментируя случившиеся, схимонах Сергий заявил, что ребенок был под постоянным наблюдением врачей.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий был лишен сана после проповедей о том, что COVID-19 — это "псевдопандемия", а люди должны выходить на улицы и протестовать. В епархии заявляли, что Сергий удерживает монастырь незаконно.
Схимонах Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Вчера, 08:31Религия и мировоззрение
"У нас не больница": Сергий прокомментировал смерть ребенка в монастыре
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеОбществоСреднеуральский женский монастырьСхимонах Сергий (Николай Романов)Игорь МороковЮрий МерзляковСвердловская областьВерхняя ПышмаПроисшествия
Популярные комментарии
Подробности. Девочка была чем-то больна, как понимаю. Официальная медицина не смогла или не захотела помочь. Тогда монастырь не худшее место для того чтобы умереть.
7 августа, 13:22
Станислав Попов
47003021
А этому ребёнку государство раньше помочь не могло? Или деньги смс-ками собирать с нищих людей это всё, на что оно способно?
7 августа, 15:50
SSanchousg80
40000013
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