https://ria.ru/20200807/1575485110.html
Стали известны подробности смерти девочки в Среднеуральском монастыре
Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала подробности смерти девочки в захваченном схимонахом Сергием... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T12:23
2020-08-07T19:50
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
общество
среднеуральский женский монастырь
схимонах сергий (николай романов)
игорь мороков
юрий мерзляков
свердловская область
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https://ria.ru/20200803/1575316747.html
https://ria.ru/20200807/1575473834.html
Станислав Попов
Подробности. Девочка была чем-то больна, как понимаю. Официальная медицина не смогла или не захотела помочь. Тогда монастырь не худшее место для того чтобы умереть.
71
Sanchousg80
А этому ребёнку государство раньше помочь не могло? Или деньги смс-ками собирать с нищих людей это всё, на что оно способно?
53
9
свердловская область
верхняя пышма
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573947190_0:167:3047:1881_1400x0_80_0_0_0b5884bcd859a013f164eac043639dc3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, новости - религия и мировоззрение, общество, среднеуральский женский монастырь, схимонах сергий (николай романов), игорь мороков, юрий мерзляков, свердловская область, верхняя пышма, происшествия