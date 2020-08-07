Стали известны подробности смерти девочки в Среднеуральском монастыре

"Прокуратура знала об этой девочке еще неделю назад и контактировала с ее родителями", — сказала она Ura.ru .

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий был лишен сана после проповедей о том, что COVID-19 — это "псевдопандемия", а люди должны выходить на улицы и протестовать. В епархии заявляли, что Сергий удерживает монастырь незаконно.