МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов прокомментировал свои слова о раздвоении личности во время изучения в суде видеодоказательств по делу о ДТП.
Артист сказал, что "с трудом" узнает себя на кадрах после аварии, упомянув персонажа из романа шотландского писателя Роберта Стивенсона "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда". Адвокаты обвинения в ответ указали на то, что подсудимого стоило бы показать психиатрам.
"Свое мнение я можно скажу? Они не читают книжки, я не буду ничего говорить", — заявил Ефремов, слова которого цитирует "Московский комсомолец".
При этом артист поправил своего адвоката, назвавшего мистера Хайда "мистером Хайпом".
Адвокат потерпевшей стороны Татьяна Головкина в ответ на предложение обвинения отметила, что рецензию психолого-психиатрической экспертизы проводить в суде некорректно.
Михаил Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Сейчас актер находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии.