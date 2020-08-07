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Ефремов прокомментировал свои слова о раздвоении личности
Актер Михаил Ефремов прокомментировал свои слова о раздвоении личности во время изучения в суде видеодоказательств по делу о ДТП. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T13:09
татьяна головкина
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200807/1575480858.html
раздвоение?ХОРОШО!каждой личности по 10лет и всё.
22
Ему бы самому "книжки почитать": ПДД, например и уголовный кодекс.
19
7
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575484404_0:195:3104:1941_1400x0_80_0_0_a962ac08f5116f44f2bf114562678fd5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна головкина, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремов прокомментировал свои слова о раздвоении личности

12:23 07.08.2020 (обновлено: 13:09 07.08.2020)
12607
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов прокомментировал свои слова о раздвоении личности во время изучения в суде видеодоказательств по делу о ДТП.
Артист сказал, что "с трудом" узнает себя на кадрах после аварии, упомянув персонажа из романа шотландского писателя Роберта Стивенсона "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда". Адвокаты обвинения в ответ указали на то, что подсудимого стоило бы показать психиатрам.
"Свое мнение я можно скажу? Они не читают книжки, я не буду ничего говорить", — заявил Ефремов, слова которого цитирует "Московский комсомолец".
При этом артист поправил своего адвоката, назвавшего мистера Хайда "мистером Хайпом".
Адвокат потерпевшей стороны Татьяна Головкина в ответ на предложение обвинения отметила, что рецензию психолого-психиатрической экспертизы проводить в суде некорректно.
Михаил Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Сейчас актер находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Вчера, 11:10
Свидетель описал поведение Ефремова после смертельного ДТП
1225519429
Обсудить 7
Татьяна ГоловкинаДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
раздвоение?ХОРОШО!каждой личности по 10лет и всё.
7 августа, 13:22
Андрей Савельев
1820002
Ему бы самому "книжки почитать": ПДД, например и уголовный кодекс.
7 августа, 13:15
Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле
1520002
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