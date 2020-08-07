Ефремов прокомментировал свои слова о раздвоении личности

Артист сказал, что "с трудом" узнает себя на кадрах после аварии, упомянув персонажа из романа шотландского писателя Роберта Стивенсона "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда". Адвокаты обвинения в ответ указали на то, что подсудимого стоило бы показать психиатрам.