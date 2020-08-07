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"Роснефть" ответила на обвинения в причастности к ситуации в Белоруссии
"Роснефть", ее дочерние общества и сотрудники не имеют никакого отношения к происходящему в Белоруссии, обратные утверждения являются вымыслом и провокацией,... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T12:25
задержание россиян под минском
роснефть
белоруссия
украина
в мире
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белоруссия
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/150210/46/1502104641_0:86:3135:1849_1400x0_80_0_0_ab27c5fc942ffff3103b793b41ba7f04.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
задержание россиян под минском, роснефть, белоруссия, украина, в мире

"Роснефть" ответила на обвинения в причастности к ситуации в Белоруссии

12:21 07.08.2020 (обновлено: 12:25 07.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк"Роснефть"
Роснефть
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. "Роснефть", ее дочерние общества и сотрудники не имеют никакого отношения к происходящему в Белоруссии, обратные утверждения являются вымыслом и провокацией, говорится в заявлении крупнейшей российской нефтяной компании.
"В связи с упоминанием в сообщениях средств массовой информации касательно событий в Белоруссии имени и реквизитов компании заявляем: Все упоминания компании "Роснефть", ее дочерних обществ и сотрудников в связи с данными событиями являются вымыслом и провокацией", - заявила компания.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. МИД России подчеркивал, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призывал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.
В пятницу "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в российских спецслужбах написала, что задержание 33 россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины, а в процессе поиска людей в группу некие "кураторы" выдавали себя за сотрудников "Роснефти" и говорили о поиске охранников для нефтяных объектов компании за рубежом.
В своем заявлении "Роснефть" заявила о грубой подделке подписи упомянутого бывшего руководителя ее "дочки" Сергея Рустамова, а также печати и реквизитов компании.
"Никто из иных лиц, упомянутых в статье в связи с Компанией никогда в "Роснефти" не работал и не имел к ней никакого отношения", - указала также компания.
Сенатор Алексей Пушков
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Пушков оценил версию о провокации СБУ при задержании россиян в Минске
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Задержание россиян под МинскомРоснефтьБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
С таким союзничком врагов не надо! Упал Батька в моих глазах за эти 10 дней!
7 августа, 12:39
Адам Козлевич
1600000
исходя из цен на бензин - мы все.
7 августа, 12:34
dayzzgone 1
331015
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