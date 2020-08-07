"Роснефть" ответила на обвинения в причастности к ситуации в Белоруссии

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. " Роснефть ", ее дочерние общества и сотрудники не имеют никакого отношения к происходящему в Белоруссии , обратные утверждения являются вымыслом и провокацией, говорится в заявлении крупнейшей российской нефтяной компании.

"В связи с упоминанием в сообщениях средств массовой информации касательно событий в Белоруссии имени и реквизитов компании заявляем: Все упоминания компании "Роснефть", ее дочерних обществ и сотрудников в связи с данными событиями являются вымыслом и провокацией", - заявила компания.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. МИД России подчеркивал, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призывал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.

В пятницу " Комсомольская правда " со ссылкой на источник в российских спецслужбах написала, что задержание 33 россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины , а в процессе поиска людей в группу некие "кураторы" выдавали себя за сотрудников "Роснефти" и говорили о поиске охранников для нефтяных объектов компании за рубежом.

В своем заявлении "Роснефть" заявила о грубой подделке подписи упомянутого бывшего руководителя ее "дочки" Сергея Рустамова, а также печати и реквизитов компании.