https://ria.ru/20200807/1575485005.html
"Роснефть" ответила на обвинения в причастности к ситуации в Белоруссии
"Роснефть", ее дочерние общества и сотрудники не имеют никакого отношения к происходящему в Белоруссии, обратные утверждения являются вымыслом и провокацией,... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T12:21
2020-08-07T12:25
задержание россиян под минском
роснефть
белоруссия
украина
в мире
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https://ria.ru/20200807/1575480080.html
Адам Козлевич
С таким союзничком врагов не надо! Упал Батька в моих глазах за эти 10 дней!
16
dayzzgone 1
исходя из цен на бензин - мы все.
13
7
белоруссия
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150210/46/1502104641_0:86:3135:1849_1400x0_80_0_0_ab27c5fc942ffff3103b793b41ba7f04.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание россиян под минском, роснефть, белоруссия, украина, в мире
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости.
"Роснефть
", ее дочерние общества и сотрудники не имеют никакого отношения к происходящему в Белоруссии
, обратные утверждения являются вымыслом и провокацией, говорится в заявлении крупнейшей российской нефтяной компании.
"В связи с упоминанием в сообщениях средств массовой информации касательно событий в Белоруссии имени и реквизитов компании заявляем: Все упоминания компании "Роснефть", ее дочерних обществ и сотрудников в связи с данными событиями являются вымыслом и провокацией", - заявила компания.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. МИД России подчеркивал, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призывал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.
В пятницу "Комсомольская правда
" со ссылкой на источник в российских спецслужбах написала, что задержание 33 россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины
, а в процессе поиска людей в группу некие "кураторы" выдавали себя за сотрудников "Роснефти" и говорили о поиске охранников для нефтяных объектов компании за рубежом.
В своем заявлении "Роснефть" заявила о грубой подделке подписи упомянутого бывшего руководителя ее "дочки" Сергея Рустамова, а также печати и реквизитов компании.
"Никто из иных лиц, упомянутых в статье в связи с Компанией никогда в "Роснефти" не работал и не имел к ней никакого отношения", - указала также компания.