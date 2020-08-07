"Роснефть" отрицает связь с задержанными в Белоруссии россиянами

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Экс-глава "дочки" Роснефти Рустамов, чье имя фигурировало в "белорусской истории", уже год находится не в Экс-глава "дочки" Роснефти Рустамов, чье имя фигурировало в "белорусской истории", уже год находится не в Минске и безвыездно живет в Самаре, его подпись и печать компании были подделаны, заявила " Роснефть ".

"Упомянутый бывший руководитель компании "РН-Запад" Сергей Рустамов уже в течение года не работает в Минске, постоянно проживает в Самаре и в течение последнего года из города не выезжал, его подпись и печать общества грубо подделаны, как и все остальные реквизиты компании", - говорится в заявлении.

"Никто из иных лиц, упомянутых в статье в связи с компанией, никогда в "Роснефти" не работал и не имел к ней никакого отношения", - также подчеркивает "Роснефть".

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. МИД России подчеркивал, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призывал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.