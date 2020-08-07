"Роснефть" отрицает связь с задержанными в Белоруссии россиянами

"Упомянутый бывший руководитель компании "РН-Запад" Сергей Рустамов уже в течение года не работает в Минске, постоянно проживает в Самаре и в течение последнего года из города не выезжал, его подпись и печать общества грубо подделаны, как и все остальные реквизиты компании", - говорится в заявлении.
22 мая, 20:21АкцентыУжалить "Роснефть" побольнее: Госдеп пытается, но не поспеваетВнешнеполитическое ведомство США продолжает нападки на южноамериканские сырьевые проекты, в которых участвуют российские компании. Речь о венесуэльских активах, которые до недавнего принадлежали "Роснефти". Из Госдепа звучит воинственная риторика, да и только.
"Никто из иных лиц, упомянутых в статье в связи с компанией, никогда в "Роснефти" не работал и не имел к ней никакого отношения", - также подчеркивает "Роснефть".
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. МИД России подчеркивал, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призывал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.
В пятницу "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в российских спецслужбах написала, что задержание 33 россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины, а в процессе поиска людей в группу некие "кураторы" выдавали себя за сотрудников "Роснефти" и говорили о поиске охранников для нефтяных объектов компании за рубежом.