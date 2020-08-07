Расследование дела о подброшенных Голунову наркотиках завершено

Бывший полицейский Игорь Ляховец, обвиняемый в превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова, в суде

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Завершено расследование против пяти полицейских, обвиняемых в провокации против журналиста Завершено расследование против пяти полицейских, обвиняемых в провокации против журналиста Ивана Голунова , которому были подброшены наркотики.

"Нас официально уведомили об окончании следственных действий", - заявил РИА Новости в пятницу адвокат Алексей Коврижкин, защищающий Игоря Ляховца.

Ранее полицейским было предъявлено официальное обвинение, согласно которому заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".

Теперь сторона защиты и сторона потерпевшего должны ознакомиться с материалами дела, после чего оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

По уголовному делу проходят пять бывших борцов с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы: Денис Коновалов , Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец.

Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Виновными себя признают двое из пяти: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в "применении физической силы" к журналисту.