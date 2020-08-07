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Расследование дела о подброшенных Голунову наркотиках завершено
Завершено расследование против пяти полицейских, обвиняемых в провокации против журналиста Ивана Голунова, которому были подброшены наркотики. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T12:24
денис коновалов
москва
иван голунов
дело журналиста ивана голунова
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
денис коновалов, москва, иван голунов, дело журналиста ивана голунова, происшествия

Расследование дела о подброшенных Голунову наркотиках завершено

12:19 07.08.2020 (обновлено: 12:24 07.08.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБывший полицейский Игорь Ляховец, обвиняемый в превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова, в суде
Бывший полицейский Игорь Ляховец, обвиняемый в превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова, в суде
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Завершено расследование против пяти полицейских, обвиняемых в провокации против журналиста Ивана Голунова, которому были подброшены наркотики.
"Нас официально уведомили об окончании следственных действий", - заявил РИА Новости в пятницу адвокат Алексей Коврижкин, защищающий Игоря Ляховца.
Ранее полицейским было предъявлено официальное обвинение, согласно которому заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".
Теперь сторона защиты и сторона потерпевшего должны ознакомиться с материалами дела, после чего оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.
По уголовному делу проходят пять бывших борцов с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец.
Журналист Иван Голунов
30 июля, 17:51
К делу Голунова приобщили характеристики экс-полицейских
Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Виновными себя признают двое из пяти: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в "применении физической силы" к журналисту.
Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
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Денис КоноваловМоскваИван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваПроисшествия
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