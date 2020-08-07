https://ria.ru/20200807/1575484797.html
Расследование дела о подброшенных Голунову наркотиках завершено
Завершено расследование против пяти полицейских, обвиняемых в провокации против журналиста Ивана Голунова, которому были подброшены наркотики. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T12:19
2020-08-07T12:24
денис коновалов
москва
иван голунов
дело журналиста ивана голунова
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис коновалов, москва, иван голунов, дело журналиста ивана голунова, происшествия
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости.
Завершено расследование против пяти полицейских, обвиняемых в провокации против журналиста Ивана Голунова
, которому были подброшены наркотики.
"Нас официально уведомили об окончании следственных действий", - заявил РИА Новости в пятницу адвокат Алексей Коврижкин, защищающий Игоря Ляховца.
Ранее полицейским было предъявлено официальное обвинение, согласно которому заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".
Теперь сторона защиты и сторона потерпевшего должны ознакомиться с материалами дела, после чего оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.
По уголовному делу проходят пять бывших борцов с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы: Денис Коновалов
, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец.
Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Виновными себя признают двое из пяти: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в "применении физической силы" к журналисту.
Голунова задержали в Москве
в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.