Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200807/1575484193.html
Ученые предложили новые источники для водоснабжения Симферополя
Дополнительными источниками для водоснабжения Симферополя, столкнувшегося с проблемой обмеления водохранилищ из-за засухи, могут стать родники, сообщил старший... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T12:12
крымский федеральный университет
симферополь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153336/16/1533361650_0:255:2733:1792_1400x0_80_0_0_0622ab1e5276eb083a0c21058ca7bfc7.jpg
https://realty.ria.ru/20200728/1575063911.html
4
симферополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/153336/16/1533361650_0:255:2733:1792_1400x0_80_0_0_0622ab1e5276eb083a0c21058ca7bfc7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/153336/16/1533361650_1:0:2730:2047_1400x0_80_0_0_268d796b64168949d8c4976c474c51a0.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/153336/16/1533361650_342:0:2389:2047_1400x0_80_0_0_3669bfcbe41340f43dfac73c77b4d5b6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский федеральный университет, симферополь, общество

Ученые предложили новые источники для водоснабжения Симферополя

12:12 07.08.2020
3289
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГород Симферополь в Крыму
Город Симферополь в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Дополнительными источниками для водоснабжения Симферополя, столкнувшегося с проблемой обмеления водохранилищ из-за засухи, могут стать родники, сообщил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета Крымского федерального университета имени Вернадского Геннадий Самохин.

"В Симферополе нам известно 14 крупных источников с суммарным расходом порядка 33 тысяч кубометров в сутки (в год это более 12 млн. метров кубических). На самих источниках необходимо будет сделать специальные гидротехнические сооружения – каптажи, по сбору воды и ее подачи к потребителю. Значительную часть этой воды можно направить в Симферопольское водохранилище", - сказал Самохин, слова которого приводит пресс-служба вуза.

По его словам, ученые намерены по поручению руководства республики создать технико-экономическое обоснование по использованию родниковой воды для населения.

"В настоящее время включения малых источников водоснабжения с применением современных технологий водозабора, очистки, строительства аккумулирующих воду устройств может служить альтернативой или дополнением к водоснабжению небольших населенных пунктов, фермерских хозяйств, рекреационных учреждений", - отметил Самохин.

По его словам, на территории Крыма насчитывается около 2,6 тысячи подобных источников. Только некоторые крупные источники идут на пополнение водохранилищ.
Изучается возможность использования родников Бахчисарайского, Белогорского и Симферопольского районов.
Такси у здания аэропорта в Симферополе
28 июля, 17:59
Железную дорогу подведут к аэропорту Симферополя
5131202
Обсудить 4
Крымский федеральный университетСимферопольОбщество
Рекомендуем
Роснефть
"Роснефть" ответила на обвинения в причастности к ситуации в Белоруссии
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван облегчающий течение COVID-19 алкогольный напиток
Председатель партии Левые Клаус Эрнст
В Германии назвали угрозы США из-за "Северного потока — 2" дерзостью
Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)
Певице Глюкозе запретили въезд на Украину
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов прокомментировал свои слова о раздвоении личности
Певица Наталья Ионова (Глюкоза) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
В Сети затравили Глюкозу за слова об "украинском Крыме"
Вид на набережную в Симеизе, Крым
В Польше рассказали, как помогут Украине "вернуть Крым"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе
Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 россиян
Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыр
Стали известны подробности смерти девочки в Среднеуральском монастыре
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Свидетель объяснил, почему обматерил Ефремова после ДТП
Бывший полицейский Игорь Ляховец, обвиняемый в превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова, в суде
Расследование дела о подброшенных Голунову наркотиках завершено
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко нашел "кровавый" способ перетянуть на свою сторону оппозицию
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Свидетель рассказал, кто выходил из автомобиля Ефремова после ДТП
Оксана Ковалевская
Группа "Краски" объяснила отказ от выступления в Белоруссии
Кения, туристы
Еще одна страна готова принимать россиян без карантина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс
06:35В Самаре загорелись десять домов
06:21Названа безопасная доза пива в день
04:57У побережья Хабаровского края пропала яхта
04:31Водонаеву шокировала позиция адвоката Ефремова
04:05Назван максимально бодрящий летний кофе
04:03Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в многоэтажках
04:01СМИ: на теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки нашли травмы
03:40Джигурда назвал Крым "украинским"
03:26Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания
03:22Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом
03:10Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США
02:39Эксперт рассказал, как распознать мошенника в частных объявлениях
02:32Дочь Успенской показала последствия серьезных травм
02:31Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
02:16Эксперт рассказал, как утихомирить слишком шумных соседей
02:05Автоэксперт рассказал, как правильно пользоваться климат-контролем
01:49Отец с сыном пострадали при стрельбе в Москве
01:43Пригожин оценил отказ российских артистов выступать в Белоруссии
01:40"Нафтогаз" отреагировал на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния