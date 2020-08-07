Ученые предложили новые источники для водоснабжения Симферополя

"В Симферополе нам известно 14 крупных источников с суммарным расходом порядка 33 тысяч кубометров в сутки (в год это более 12 млн. метров кубических). На самих источниках необходимо будет сделать специальные гидротехнические сооружения – каптажи, по сбору воды и ее подачи к потребителю. Значительную часть этой воды можно направить в Симферопольское водохранилище", - сказал Самохин, слова которого приводит пресс-служба вуза.