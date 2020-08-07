Ученые предложили новые источники для водоснабжения Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Дополнительными источниками для водоснабжения Симферополя, столкнувшегося с проблемой обмеления водохранилищ из-за засухи, могут стать родники, сообщил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета Крымского федерального университета имени Вернадского Геннадий Самохин.
"В Симферополе нам известно 14 крупных источников с суммарным расходом порядка 33 тысяч кубометров в сутки (в год это более 12 млн. метров кубических). На самих источниках необходимо будет сделать специальные гидротехнические сооружения – каптажи, по сбору воды и ее подачи к потребителю. Значительную часть этой воды можно направить в Симферопольское водохранилище", - сказал Самохин, слова которого приводит пресс-служба вуза.
По его словам, ученые намерены по поручению руководства республики создать технико-экономическое обоснование по использованию родниковой воды для населения.
"В настоящее время включения малых источников водоснабжения с применением современных технологий водозабора, очистки, строительства аккумулирующих воду устройств может служить альтернативой или дополнением к водоснабжению небольших населенных пунктов, фермерских хозяйств, рекреационных учреждений", - отметил Самохин.
По его словам, на территории Крыма насчитывается около 2,6 тысячи подобных источников. Только некоторые крупные источники идут на пополнение водохранилищ.
Изучается возможность использования родников Бахчисарайского, Белогорского и Симферопольского районов.
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