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На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор
Загрузка ядерного топлива в реактор энергоблока №1 Белорусской АЭС, означающая старт операций по его пуску, началась в пятницу, сообщила госкорпорация... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T12:26
белорусская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
гродненская область
белоруссия
новости - ядерные технологии
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", гродненская область, белоруссия, новости - ядерные технологии, в мире

На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор

12:10 07.08.2020 (обновлено: 12:26 07.08.2020)
3189
© Sputnik / Виктор ТолочкоУказатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 7 авг - РИА Новости. Загрузка ядерного топлива в реактор энергоблока №1 Белорусской АЭС, означающая старт операций по его пуску, началась в пятницу, сообщила госкорпорация "Росатом".
"На энергоблоке № 1 Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива", - говорится в сообщении Росатома. Отмечается, что первая тепловыделяющая сборка была загружена в активную зону реактора в 11.45.
В четверг департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии (Госатомнадзор) выдал разрешение на загрузку топлива в реактор. Всего в активную зону реактора предстоит загрузить 163 тепловыделяющие сборки. Это будет сделано до конца августа, отмечает Росатом.
Затем, после ряда технологических операций, которые займут определенный период времени, обусловленный необходимостью соблюдения всех требований надежности и безопасности реакторной установки, последует собственно физический пуск - начало управляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции в активной зоне реактора и вывод реакторной установки на минимальный уровень мощности, достаточный для контроля за цепной реакцией. После этого мощность реакторной установки будет постепенно повышаться.
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Следом за этапом физического пуска наступит этап энергетического пуска, на котором энергоблок начнет впервые вырабатывать электричество и выдавать его в сеть. По планам, это должно произойти осенью. Далее предстоят опытно-промышленная эксплуатация энергоблока с постепенным достижением его проектной мощности. Как ранее сообщало министерство энергетики Белоруссии, ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №1 БелАЭС запланирован на начало 2021 года.
Начало загрузки ядерного топлива хоть и означает старт этапа физпуска энергоблока, не относится к ключевым событиям в проектах строительства атомных электростанций, отражаемых в официальной базе данных PRIS Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В этой базе данных, содержащей сведения об АЭС во всем мире, фиксируются даты начала строительства того или иного энергоблока, физического пуска реактора, начала выдачи электроэнергии и ввода блока в промышленную эксплуатацию.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.
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Белорусская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Гродненская областьБелоруссияНовости - Ядерные технологииВ мире
Популярные комментарии
На достойные пенсии для россиян, денег нет. На строительство за счёт России АЭС во враждебной стране, деньги есть......
7 августа, 12:17
Арсений Новиков
6100010
Они нас во все места а мы им за свой счёт АЭС. Как то противненько.
7 августа, 12:15
Егор Панкратов
600009
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