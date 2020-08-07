МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ПСБ стал официальным банком ПФК ЦСКА , сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается в сообщении, для ПСБ сотрудничество с ПФК ЦСКА является "логичным продолжением реализации стратегии создания опорного банка для оборонно-промышленного комплекса и армии России и будет способствовать преумножению общих побед и достижений, развитию спорта и популяризации здорового образа жизни".

"ПФК ЦСКА — один из старейших и сильнейших футбольных клубов России, мы рады стать его официальным банком. Стоит отметить не только многомиллионную аудиторию болельщиков ПФК ЦСКА, но и неоценимый вклад клуба в развитие детского и молодежного спорта. Уверен, что сотрудничество ПСБ и ПФК ЦСКА поможет игрокам добиться еще более высоких результатов и новых побед. Это наш вклад в популяризацию здорового образа жизни, что в полной мере соответствует миссии и ценностям ПСБ", — привели в пресс-службе комментарий директора по спортивным проектам ПСБ Рубена Бегунца.