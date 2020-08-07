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ПСБ стал официальным банком ПФК ЦСКА
ПСБ стал официальным банком ПФК ЦСКА , сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T12:09
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
цска, промсвязьбанк, новости компаний - экономика

ПСБ стал официальным банком ПФК ЦСКА

12:09 07.08.2020
4406
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ПСБ стал официальным банком ПФК ЦСКА , сообщает пресс-служба банка.
Как отмечается в сообщении, для ПСБ сотрудничество с ПФК ЦСКА является "логичным продолжением реализации стратегии создания опорного банка для оборонно-промышленного комплекса и армии России и будет способствовать преумножению общих побед и достижений, развитию спорта и популяризации здорового образа жизни".
"ПФК ЦСКА — один из старейших и сильнейших футбольных клубов России, мы рады стать его официальным банком. Стоит отметить не только многомиллионную аудиторию болельщиков ПФК ЦСКА, но и неоценимый вклад клуба в развитие детского и молодежного спорта. Уверен, что сотрудничество ПСБ и ПФК ЦСКА поможет игрокам добиться еще более высоких результатов и новых побед. Это наш вклад в популяризацию здорового образа жизни, что в полной мере соответствует миссии и ценностям ПСБ", — привели в пресс-службе комментарий директора по спортивным проектам ПСБ Рубена Бегунца.
Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев, в свою очередь, отметил, что МПФК ЦСКА всегда уделял большое внимание различным социальным проектам. "И нам в этой связи очень импонируют значимость для общества той работы по продвижению спортивного образа жизни, которую ведет ПСБ. Уверены, что наше сотрудничество принесет взаимную пользу и расширит географию клиентов банка и поклонников красно-синих по всей стране", — привели в пресс-службе его слова.
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
5 августа, 12:31
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110005
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ЦСКАПромсвязьбанкНовости компаний - Экономика
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