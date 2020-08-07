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Литейных дел мастер: как в пандемию бронзу на ландшафт поменяли
Игорь Проклов занимается художественным литьем бронзы уже почти 35 лет. Начинал еще подростком, учился у своего отца, а сейчас руководит небольшой мастерской в... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T12:06
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полет нормальный. истории предпринимателей, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, газпром, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", московская область (подмосковье), экономика

Литейных дел мастер: как в пандемию бронзу на ландшафт поменяли

12:06 07.08.2020
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© Фото : из личного архива Игоря ПрокловаМастер художественного литья Игорь Проклов с дочерьми
Мастер художественного литья Игорь Проклов с дочерьми
© Фото : из личного архива Игоря Проклова
Мастер художественного литья Игорь Проклов с дочерьми
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Игорь Проклов занимается художественным литьем бронзы уже почти 35 лет. Начинал еще подростком, учился у своего отца, а сейчас руководит небольшой мастерской в Подмосковье, где работают еще несколько мастеров.
В рамках спецпроекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Полет нормальный. Истории предпринимателей" Проклов рассказал, как из-за коронавируса у него изменилось отношение к посредникам, о чем мечтают дачники во время пандемии и как преображается его дело в новых реалиях.
© Фото : из личного архива Игоря ПрокловаРабота мастера художественного литья Игоря Проклова
Работа мастера художественного литья Игоря Проклова
© Фото : из личного архива Игоря Проклова
Работа мастера художественного литья Игоря Проклова

Новое начало

Когда началась самоизоляция, мастерская Игоря лишилась крупных корпоративных заказов, которые составляли большую часть дохода. По словам предпринимателя, к нему не раз обращались, например, из "Росатома" и "Газпрома".
"Все мероприятия ежегодные просто закрылись. Мы выполняли заказы для многих из них в течение 8-10 лет. А вот частные заказы даже выросли. Людям удобно все обсудить по телефону, договориться о персонализации, посмотреть в интернете, а не ходить по магазинам", - рассказывает герой.
У Игоря всего три сотрудника, и никто из них не ушел пережидать пандемию домой. Из-за отсутствия больших заказов команда литейщиков переключилась на более "легкое" занятие: изделия из стекла, сувениры, а недавно перешли и к скульптуре - ландшафтной и интерьерной, пока небольшой, до 30 килограмм.
© Фото : из личного архива Игоря ПрокловаРабота мастера художественного литья Игоря Проклова
Работа мастера художественного литья Игоря Проклова
© Фото : из личного архива Игоря Проклова
Работа мастера художественного литья Игоря Проклова

Продуктивный кризис

Пандемия подтолкнула Игоря пересмотреть и принципы ведения бизнеса. Если раньше много заказов приходило через посредников, то сейчас мастер отходит от них. Встал вопрос цены за их услуги, да и в целом - с заказчиком легче договориться самому, донести до него свои идеи, а порой где-то и настоять на своем видении. Все-таки за мастера говорит его опыт.
Кроме того, предприниматель решил заняться собственным сайтом и продвижением бизнеса в онлайне. В том числе для этого он расширил собственный ассортимент - уже готовые изделия, которые можно выбрать и купить, не заказывая заранее.
Так, например, мастерская уже больше десяти лет выпускает конкретную линейку столовой посуды, а сейчас запускает новую. Вдобавок, так как многие жители столицы сейчас предпочитают оставаться на дачах, Игорь придумал необычную серию шампуров.
© Фото : из личного архива Игоря ПрокловаРаботы мастера художественного литья Игоря Проклова
Работы мастера художественного литья Игоря Проклова
© Фото : из личного архива Игоря Проклова
Работы мастера художественного литья Игоря Проклова

Дать волю фантазии

Но и про индивидуальные заказы мастерская не забывает. Тем более что случаются необычные просьбы, и ими всегда интереснее заниматься. А спрос заметно ожил - особенно в последние три недели.
"У нас друзья - им не понравилось, что у них на участке на бронзовом кране старые советские набалдашники, пластмассовые белые. Захотели придумать что-то в бронзе. Мы их отформовали, а потом я под это решил вылить цветок ириса", - приводит пример Игорь.
Всегда приятнее что-то необычное, чем обычное - признается он. И пандемия, и связанный с ней кризис подтолкнули мастера и его клиентов вместе придумывать какие-то особенные истории для дома и сада.
© Фото : из личного архива Игоря ПрокловаРабота мастера художественного литья Игоря Проклова
Работа мастера художественного литья Игоря Проклова
© Фото : из личного архива Игоря Проклова
Работа мастера художественного литья Игоря Проклова

Что ждет впереди

К потенциальной второй волне коронавируса Игорь старается относиться философски. Единственное, что он знает точно - мастерская должна работать и дальше.
"Жизнь продолжается, у людей бывают праздники, и даже карантин их никак не отменит. Мы делаем друг другу подарки, и когда нужно что-то красивое и необычное - меня находят", - говорит наш собеседник.
А вот с корпоративными заказами все сложнее. Сейчас они есть, но стоит случиться новой самоизоляции, и их не будет. И хоть массовое производство может показаться не таким интересным, Игорь старается смотреть на это по-другому и привносить какие-то свои идеи даже в рядовые задачи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
© Фото : из личного архива Игоря ПрокловаРабота мастера художественного литья Игоря Проклова
Работа мастера художественного литья Игоря Проклова
© Фото : из личного архива Игоря Проклова
Работа мастера художественного литья Игоря Проклова
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Распространение нового коронавирусаПолет нормальный. Истории предпринимателейКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыГазпромГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Московская область (Подмосковье)Экономика
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