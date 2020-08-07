Минздрав рассказал о регистрации вакцины Центра Гамалеи от COVID-19

"Документы, необходимые для регистрации вакцины, разработанной НИЦ им. Гамалеи Минздрава России, включая данные клинических исследований, находятся на экспертизе. Вопрос ее регистрации будет решаться по результатам экспертизы", - говорится в сообщении.