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https://ria.ru/20200807/1575483756.html
Минздрав рассказал о регистрации вакцины Центра Гамалеи от COVID-19
Документы для регистрации вакцины центра Гамалеи, в том числе данные клинических исследований, находятся на экспертизе, вопрос регистрации решат после нее,... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T12:08
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи

Минздрав рассказал о регистрации вакцины Центра Гамалеи от COVID-19

12:04 07.08.2020 (обновлено: 12:08 07.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете готовит препарат
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Документы для регистрации вакцины центра Гамалеи, в том числе данные клинических исследований, находятся на экспертизе, вопрос регистрации решат после нее, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
"Документы, необходимые для регистрации вакцины, разработанной НИЦ им. Гамалеи Минздрава России, включая данные клинических исследований, находятся на экспертизе. Вопрос ее регистрации будет решаться по результатам экспертизы", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете проводит исследование
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Распространение нового коронавирусаМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ им. Гамалеи
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