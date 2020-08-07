https://ria.ru/20200807/1575483756.html
Минздрав рассказал о регистрации вакцины Центра Гамалеи от COVID-19
Документы для регистрации вакцины центра Гамалеи, в том числе данные клинических исследований, находятся на экспертизе, вопрос регистрации решат после нее,... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T12:04
2020-08-07T12:08
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568745931_0:163:3063:1886_1400x0_80_0_0_13074cfe326a1d28cb70b73d4bfe77f6.jpg
https://ria.ru/20200807/1575478914.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568745931_0:163:3063:1886_1400x0_80_0_0_13074cfe326a1d28cb70b73d4bfe77f6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568745931_167:0:2898:2048_1400x0_80_0_0_c915fffd1960b49d573a8f3b979fda1b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568745931_508:0:2556:2048_1400x0_80_0_0_de549e5a5528f5225657a8f056ed46b3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи