В Магнитогорске пенсионерка "сняла порчу" за два миллиона рублей

По данным полиции, в дежурную часть отдела полиции "Ленинский" УМВД России по Магнитогорску обратилась 70-летняя жительница города. Она рассказала, что на улице к ней подошли две женщины и предложили улучшить состояние здоровья, проведя обряд снятия порчи. Незнакомкам потребовалась вся имеющаяся наличность, и пожилая женщина взяла деньги из дома, сняла со счета и на следующий день отдала им. По договоренности с незнакомками спустя сутки потерпевшая пришла забирать деньги после ритуала, но женщины не пришли, и она обратилась в полицию. Ущерб составил более 2 миллионов рублей.