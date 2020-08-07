Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200807/1575482920.html
В Магнитогорске пенсионерка "сняла порчу" за два миллиона рублей
Пожилая жительница города Магнитогорск Челябинской области отдала двум женщинам, обещавшим снять с нее порчу, более 2 миллионов рублей, мошенниц разыскивает... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T11:47
магнитогорск
челябинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151760/77/1517607754_0:5:1037:588_1400x0_80_0_0_79acec2eabcf04f609aeb8951322da9d.jpg
https://ria.ru/20200525/1571929178.html
1
магнитогорск
челябинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/151760/77/1517607754_0:5:1037:588_1400x0_80_0_0_79acec2eabcf04f609aeb8951322da9d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/151760/77/1517607754_125:0:909:588_1400x0_80_0_0_4030a79c788c08b0b020ba8a4384863b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151760/77/1517607754_223:0:811:588_1400x0_80_0_0_1eb0443524f70e0aaa8b1cbd3c54939a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
магнитогорск, челябинская область, происшествия

В Магнитогорске пенсионерка "сняла порчу" за два миллиона рублей

11:47 07.08.2020
674
© Depositphotos / nikkytokГадалка
Гадалка
© Depositphotos / nikkytok
ЧЕЛЯБИНСК, 7 авг – РИА Новости. Пожилая жительница города Магнитогорск Челябинской области отдала двум женщинам, обещавшим снять с нее порчу, более 2 миллионов рублей, мошенниц разыскивает полиция, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
По данным полиции, в дежурную часть отдела полиции "Ленинский" УМВД России по Магнитогорску обратилась 70-летняя жительница города. Она рассказала, что на улице к ней подошли две женщины и предложили улучшить состояние здоровья, проведя обряд снятия порчи. Незнакомкам потребовалась вся имеющаяся наличность, и пожилая женщина взяла деньги из дома, сняла со счета и на следующий день отдала им. По договоренности с незнакомками спустя сутки потерпевшая пришла забирать деньги после ритуала, но женщины не пришли, и она обратилась в полицию. Ущерб составил более 2 миллионов рублей.
"По данному факту … возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления", - говорится в сообщении.
Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до 10 лет, уточняется в сообщении.
Полицейские обращаются к гражданам и напоминают, что лица, предлагающие на улице свои услуги в качестве гадалок, целителей – это мошенники, никогда не вступайте с ними в диалог и тем более не передавайте материальные ценности или денежные средства, поясняется в сообщении.
Банкноты номиналом 2000 рублей
25 мая, 05:08
СМИ: пенсионерка заплатила 600 тысяч рублей за снятие "порчи"
4171271
Обсудить 1
МагнитогорскЧелябинская областьПроисшествия
Рекомендуем
Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)
Певице Глюкозе запретили въезд на Украину
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Свидетель рассказал, кто выходил из автомобиля Ефремова после ДТП
Бывший полицейский Игорь Ляховец, обвиняемый в превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова, в суде
Расследование дела о подброшенных Голунову наркотиках завершено
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Свидетель объяснил, почему обматерил Ефремова после ДТП
Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыр
Стали известны подробности смерти девочки в Среднеуральском монастыре
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Более половины россиян доверяют Путину, показал опрос ФОМ
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов прокомментировал свои слова о раздвоении личности
Роснефть
"Роснефть" ответила на обвинения в причастности к ситуации в Белоруссии
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван облегчающий течение COVID-19 алкогольный напиток
Кения, туристы
Еще одна страна готова принимать россиян без карантина
Президент США Дональд Трамп
СМИ рассказали, как сбой в Instagram помогал Трампу в президентской гонке
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе
Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 россиян
Прохожие на одной из улиц в центре Москвы
В Москве установлен новый рекорд высокого атмосферного давления
Председатель партии Левые Клаус Эрнст
В Германии назвали угрозы США из-за "Северного потока — 2" дерзостью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс
06:35В Самаре загорелись десять домов
06:21Названа безопасная доза пива в день
04:57У побережья Хабаровского края пропала яхта
04:31Водонаеву шокировала позиция адвоката Ефремова
04:05Назван максимально бодрящий летний кофе
04:03Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в многоэтажках
04:01СМИ: на теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки нашли травмы
03:40Джигурда назвал Крым "украинским"
03:26Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания
03:22Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом
03:10Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США
02:39Эксперт рассказал, как распознать мошенника в частных объявлениях
02:32Дочь Успенской показала последствия серьезных травм
02:31Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
02:16Эксперт рассказал, как утихомирить слишком шумных соседей
02:05Автоэксперт рассказал, как правильно пользоваться климат-контролем
01:49Отец с сыном пострадали при стрельбе в Москве
01:43Пригожин оценил отказ российских артистов выступать в Белоруссии
01:40"Нафтогаз" отреагировал на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния