https://ria.ru/20200807/1575482920.html
В Магнитогорске пенсионерка "сняла порчу" за два миллиона рублей
Пожилая жительница города Магнитогорск Челябинской области отдала двум женщинам, обещавшим снять с нее порчу, более 2 миллионов рублей, мошенниц разыскивает... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T11:47
2020-08-07T11:47
магнитогорск
челябинская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магнитогорск, челябинская область, происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 7 авг – РИА Новости.
Пожилая жительница города Магнитогорск Челябинской области
отдала двум женщинам, обещавшим снять с нее порчу, более 2 миллионов рублей, мошенниц разыскивает полиция, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
По данным полиции, в дежурную часть отдела полиции "Ленинский" УМВД России по Магнитогорску обратилась 70-летняя жительница города. Она рассказала, что на улице к ней подошли две женщины и предложили улучшить состояние здоровья, проведя обряд снятия порчи. Незнакомкам потребовалась вся имеющаяся наличность, и пожилая женщина взяла деньги из дома, сняла со счета и на следующий день отдала им. По договоренности с незнакомками спустя сутки потерпевшая пришла забирать деньги после ритуала, но женщины не пришли, и она обратилась в полицию. Ущерб составил более 2 миллионов рублей.
"По данному факту … возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления", - говорится в сообщении.
Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до 10 лет, уточняется в сообщении.
Полицейские обращаются к гражданам и напоминают, что лица, предлагающие на улице свои услуги в качестве гадалок, целителей – это мошенники, никогда не вступайте с ними в диалог и тем более не передавайте материальные ценности или денежные средства, поясняется в сообщении.