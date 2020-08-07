ЦИК Белоруссии оценил интернет-платформу оппозиции для подсчета голосов

Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа, с 4 августа началось досрочное голосование. Ранее команда кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской представила на пикете в Борисове (Минская область) IT-платформу по альтернативному подсчету голосов во время выборов. Было заявлено, что с ее помощью при использовании QR-кода и мессенджеров избирателям предлагается защитить свой выбор и "показать результаты, подсчитанные не комиссиями, а избирателями". Лукашенко заявил, что генпрокуратура страны должна оценить законность инициатив по альтернативному подсчету голосов на выборах главы государства.

"Как нас уверяют, это - контроль за волеизъявлением. Нет, дорогие мои, это не контроль. Это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки", - отметила глава белорусского ЦИК в своем видеообращении, размещенном на сайте ЦИК.

Ермошина назвала эту платформу "политической аферой". Глава ЦИК заявила, что организаторы интернет-платформы по сути пытаются создать "теневой Центризбирком". Она напомнила, что в соответствии с белорусским законодательством организацию выборов в стране обеспечивают избирательные комиссии. "Никакая другая структура, даже если она подключается на последнем этапе и пытается свести (вместе – ред.) голоса избирателей, не является законной, по сути дела, она подменяет своей деятельностью ЦИК", - заявила глава Центризбиркома.

Она считает поразительным, что этот "вредный, просто преступный проект рекламирует человек, который является потенциальным гарантом конституции, то есть кандидат в президенты, который участвует в выборах, - госпожа (Светлана) Тихановская". "Она просто, наверное, не понимает всех последствий этого, а может быть, понимает и действует так специально", - сказала Ермошина.

Глава ЦИК заявила, что везде в мире к электронному голосованию подходят настороженно, хотя и создаются очень дорогостоящие и надежные системы защиты, они используются в качестве эксперимента. Эту настороженность Ермошина объяснила тем, что достаточно "легкой манипуляции", и результаты электронного голосования "могут быть искажены любым способом в удобном варианте для того, кто заказал такой тип (голосования – ред.)".

Ермошина также считает некорректным сравнивать такое голосование с опросом социологических служб на выходе с участков. "Потому что exit poll – это всегда анонимный опрос. Никаких сведений у лица, которое производит опрос, у избирателей не остается. В то время как направляя фотографию своего бюллетеня, вы , по сути дела, представляете свои личные данные, номер телефона. Какие будут последствия личные, экономические для каждого избирателя, когда этим номером начнут пользоваться, мы не знаем. Вспомните, что у многих из вас на мобильные телефоны завязан интернет-банкинг, и подумайте об этом", - заявила глава ведомства.