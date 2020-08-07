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ЦИК Белоруссии оценил интернет-платформу оппозиции для подсчета голосов
Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что альтернативное голосование на выборах президента страны с помощью IT-платформы, которую продвигают... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T11:46
светлана тихановская
лидия ермошина
цик белоруссии
белоруссия
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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светлана тихановская, лидия ермошина, цик белоруссии, белоруссия, в мире

ЦИК Белоруссии оценил интернет-платформу оппозиции для подсчета голосов

11:46 07.08.2020
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© Фото предослено пресс-службой ЦИК БелоруссииГлава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
© Фото предослено пресс-службой ЦИК Белоруссии
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина. Архивное фото
МИНСК, 7 авг – РИА Новости. Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что альтернативное голосование на выборах президента страны с помощью IT-платформы, которую продвигают противники действующего главы государства Александра Лукашенко, может иметь целью организацию массовых беспорядков.
Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа, с 4 августа началось досрочное голосование. Ранее команда кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской представила на пикете в Борисове (Минская область) IT-платформу по альтернативному подсчету голосов во время выборов. Было заявлено, что с ее помощью при использовании QR-кода и мессенджеров избирателям предлагается защитить свой выбор и "показать результаты, подсчитанные не комиссиями, а избирателями". Лукашенко заявил, что генпрокуратура страны должна оценить законность инициатив по альтернативному подсчету голосов на выборах главы государства.

"Как нас уверяют, это - контроль за волеизъявлением. Нет, дорогие мои, это не контроль. Это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки", - отметила глава белорусского ЦИК в своем видеообращении, размещенном на сайте ЦИК.

Ермошина назвала эту платформу "политической аферой". Глава ЦИК заявила, что организаторы интернет-платформы по сути пытаются создать "теневой Центризбирком". Она напомнила, что в соответствии с белорусским законодательством организацию выборов в стране обеспечивают избирательные комиссии. "Никакая другая структура, даже если она подключается на последнем этапе и пытается свести (вместе – ред.) голоса избирателей, не является законной, по сути дела, она подменяет своей деятельностью ЦИК", - заявила глава Центризбиркома.
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Она считает поразительным, что этот "вредный, просто преступный проект рекламирует человек, который является потенциальным гарантом конституции, то есть кандидат в президенты, который участвует в выборах, - госпожа (Светлана) Тихановская". "Она просто, наверное, не понимает всех последствий этого, а может быть, понимает и действует так специально", - сказала Ермошина.
Глава ЦИК заявила, что везде в мире к электронному голосованию подходят настороженно, хотя и создаются очень дорогостоящие и надежные системы защиты, они используются в качестве эксперимента. Эту настороженность Ермошина объяснила тем, что достаточно "легкой манипуляции", и результаты электронного голосования "могут быть искажены любым способом в удобном варианте для того, кто заказал такой тип (голосования – ред.)".
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Ермошина также считает некорректным сравнивать такое голосование с опросом социологических служб на выходе с участков. "Потому что exit poll – это всегда анонимный опрос. Никаких сведений у лица, которое производит опрос, у избирателей не остается. В то время как направляя фотографию своего бюллетеня, вы , по сути дела, представляете свои личные данные, номер телефона. Какие будут последствия личные, экономические для каждого избирателя, когда этим номером начнут пользоваться, мы не знаем. Вспомните, что у многих из вас на мобильные телефоны завязан интернет-банкинг, и подумайте об этом", - заявила глава ведомства.
По ее мнению, "это (интернет-платформа для альтернативного голосования - ред.) – и политическая опасность целиком для страны, и возможная экономическая опасность для каждого избирателя". Ермошина подчеркнула, что реклама этого проекта незаконна, и выразила надежду, что избиратели проявят "благоразумие".
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Светлана ТихановскаяЛидия ЕрмошинаЦИК БелоруссииБелоруссияВ мире
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