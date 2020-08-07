Более половины россиян доверяют Путину, показал опрос ФОМ

Согласно данным исследования, скорее не доверяют главе государства 32%, еще 11% затруднились ответить. Как пояснили агентству в фонде, показатели даются в округлении, поэтому сложение целых чисел может давать результат 101% либо, как в нынешнем случае, 99%.

При этом 60% респондентов полагают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживаются 27%, еще 13% затруднились с ответом.

Кроме того, 38% опрошенных оценивают работу правительства скорее хорошо, 45% - скорее плохо, а 17% затруднились ответить. Работу премьер-министра РФ Михаила Мишустина 45% оценивают хорошо, 20% - плохо, 35% затруднились ответить.

Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, 29% россиян проголосовали бы за партию "Единая Россия", 12% поддержали бы КПРФ, еще 12% - ЛДПР, 5% - "Справедливую Россию", 15% отдали бы голос за другую партию, а 7% не пошли бы на выборы.