https://ria.ru/20200807/1575482661.html
Более половины россиян доверяют Путину, показал опрос ФОМ
Доверие президенту РФ Владимиру Путину выражают 56% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T11:44
2020-08-07T15:39
фонд "общественное мнение"
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200703/1573863723.html
lyuda.terenteva.55
Конечно доверяют. И не 56, а гораздо больше. Уважаем, доверяем и поддерживаем. А мнение проплаченных и "митингующих" кучками - никому не интересно.
111
Почрямба Печтольда
Ага, особенно в Хабаровске максимальный пик доверия.
82
34
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574874258_0:0:3138:1766_1400x0_80_0_0_5f3649f55c5ae3c75dbdf2c19772c999.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд "общественное мнение", владимир путин, общество
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости.
Доверие президенту РФ Владимиру Путину
выражают 56% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение"
(ФОМ).
Согласно данным исследования, скорее не доверяют главе государства 32%, еще 11% затруднились ответить. Как пояснили агентству в фонде, показатели даются в округлении, поэтому сложение целых чисел может давать результат 101% либо, как в нынешнем случае, 99%.
При этом 60% респондентов полагают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживаются 27%, еще 13% затруднились с ответом.
Кроме того, 38% опрошенных оценивают работу правительства скорее хорошо, 45% - скорее плохо, а 17% затруднились ответить. Работу премьер-министра РФ Михаила Мишустина 45% оценивают хорошо, 20% - плохо, 35% затруднились ответить.
Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, 29% россиян проголосовали бы за партию "Единая Россия", 12% поддержали бы КПРФ, еще 12% - ЛДПР, 5% - "Справедливую Россию", 15% отдали бы голос за другую партию, а 7% не пошли бы на выборы.
Опрос "ФОМнибус
" проводился 31 июля – 2 августа среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность, как заявляется, не превышает 1,9%.