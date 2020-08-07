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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20200807/1575482606.html
Не верю! Заговор вокруг COVID, наркотики в конфетах, любовь - это болезнь
"Маски не нужны, есть лекарство": почему ролик от врача, которая верит в рептилоидов, поддержали Трамп и Мадонна? Разбираемся, насколько люди верят фейкам, которые репостят знаменитости. Мог ли взрыв в Ливане быть терактом? Как возникают слухи, что некто раздает детям наркотики под видом конфет? И правда ли, что любовь официально признана болезнью?
2020-08-07T12:21
не верю!
подкаст
воз
бейрут
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Не верю! Заговор вокруг COVID, наркотики в конфетах, любовь - это болезнь
«Маски не нужны, есть лекарство»: почему ролик от врача, которая верит в рептилоидов, поддержали Трамп и Мадонна? Разбираемся, насколько люди верят фейкам, которые репостят знаменитости. Мог ли взрыв в Ливане быть терактом? Как возникают слухи, что некто раздает детям наркотики под видом конфет? И правда ли, что любовь официально признана болезнью?
бейрут
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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аудио, подкаст, воз, бейрут

Не верю! Заговор вокруг COVID, наркотики в конфетах, любовь - это болезнь

12:00 07.08.2020 (обновлено: 12:21 07.08.2020)
1051
Не верю!
Не верю! Заговор вокруг COVID, наркотики в конфетах, любовь - это болезнь
Вчера, 12:00
"Маски не нужны, есть лекарство": почему ролик от врача, которая верит в рептилоидов, поддержали Трамп и Мадонна? Разбираемся, насколько люди верят фейкам, которые репостят знаменитости. Мог ли взрыв в Ливане быть терактом? Как возникают слухи, что некто раздает детям наркотики под видом конфет? И правда ли, что любовь официально признана болезнью?
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали
03:00 Трамп, Мадонна и разоблачительница рептилоидов: почему вокруг препарата гидроксихлорохин возникла теория заговора
09:40 “Мужчина раздает наркотики под видом конфет”: откуда идут корни подобных слухов в родительских чатах ( о городских легендах рассуждает автор Telegram-канала "Планерка" Александр Литвинов )
14:20 Взрыв в Бейруте мог быть терактом? Разбираем конспирологическую версию вместе с востоковедом Сергеем Серегичевым
16:40 Правда ли, что ВОЗ официально признала любовь болезнью
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Гости эпизода: Виталий Зверев, Александр Литвинов, Сергей Серегичев, Анетта Орлова
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