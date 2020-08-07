Не верю! Заговор вокруг COVID, наркотики в конфетах, любовь - это болезнь
"Маски не нужны, есть лекарство": почему ролик от врача, которая верит в рептилоидов, поддержали Трамп и Мадонна? Разбираемся, насколько люди верят фейкам, которые репостят знаменитости. Мог ли взрыв в Ливане быть терактом? Как возникают слухи, что некто раздает детям наркотики под видом конфет? И правда ли, что любовь официально признана болезнью?
Не верю! Заговор вокруг COVID, наркотики в конфетах, любовь - это болезнь
«Маски не нужны, есть лекарство»: почему ролик от врача, которая верит в рептилоидов, поддержали Трамп и Мадонна? Разбираемся, насколько люди верят фейкам, которые репостят знаменитости. Мог ли взрыв в Ливане быть терактом? Как возникают слухи, что некто раздает детям наркотики под видом конфет? И правда ли, что любовь официально признана болезнью?
Не верю! Заговор вокруг COVID, наркотики в конфетах, любовь - это болезнь
Вчера, 12:00
"Маски не нужны, есть лекарство": почему ролик от врача, которая верит в рептилоидов, поддержали Трамп и Мадонна? Разбираемся, насколько люди верят фейкам, которые репостят знаменитости. Мог ли взрыв в Ливане быть терактом? Как возникают слухи, что некто раздает детям наркотики под видом конфет? И правда ли, что любовь официально признана болезнью?
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали
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