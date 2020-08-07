Не верю! Заговор вокруг COVID, наркотики в конфетах, любовь - это болезнь

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Не верю! Не верю! Заговор вокруг COVID, наркотики в конфетах, любовь - это болезнь

"Маски не нужны, есть лекарство": почему ролик от врача, которая верит в рептилоидов, поддержали Трамп и Мадонна? Разбираемся, насколько люди верят фейкам, которые репостят знаменитости. Мог ли взрыв в Ливане быть терактом? Как возникают слухи, что некто раздает детям наркотики под видом конфет? И правда ли, что любовь официально признана болезнью?