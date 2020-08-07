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Певице Глюкозе запретили въезд на Украину
Украинские пограничники не пропустили в страну российскую певицу Глюкозу и запретили ей въезд на Украину сроком на три года из-за посещения Крыма, сообщила в... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T11:32
2020-08-07T11:32
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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КИЕВ, 7 авг – РИА Новости.
Украинские пограничники не пропустили в страну российскую певицу Глюкозу и запретили ей въезд на Украину
сроком на три года из-за посещения Крыма, сообщила в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы.
По данным погранслужбы, в четверг гражданку РФ остановили в киевском аэропорту "Борисполь", она прибыла рейсом из Минска
.
"Сама гражданка оказалась российской певицей, которая выступает под псевдонимом "Глюкоза" и в Крым неоднократно ездила на концерты и вечеринки. В ходе общения иностранка постоянно путалась в своих ответах, в частности, в начале отметила, что в Крыму последний раз была только в 2013 году", - говорится в сообщении.
Как отмечается, певица планировала попасть на Украину в личных целях.
"За нарушение требований закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" россиянке запретили въезд в Украину на 3 года. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Белоруссию", - добавили в погранслужбе.