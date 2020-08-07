СМИ рассказали, как сбой в Instagram помогал Трампу в президентской гонке

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Социальная сеть Instagram из-за технического сбоя в работе алгоритмов по меньшей мере два месяца при запросе хэштегов, связанных с президентом Социальная сеть Instagram из-за технического сбоя в работе алгоритмов по меньшей мере два месяца при запросе хэштегов, связанных с президентом США Дональдом Трампом , не показывала контент, который имеет отношение к его предполагаемому конкуренту на выборах Джо Байдену , сообщает портал Buzzfeed

Алгоритмы социальной сети должны работать таким образом, что при поиске хэштегов платформа должна предлагать пользователю контент, связанный с этой темой. Как сообщает портал, на текущей неделе при запросе хэштега #JoeBiden и других связанных с Байденом тем социальная сеть показывала и "протрамповский" контент. При этом при запросе тем, связанных с Трампом, Instagram "показывал только определенные хэштеги, такие, как #MAGA или #Trump".

Как отмечает портал, это значит, что при поиске хэштегов, связанных с Байденом, пользователи могли видеть контент с "противоположным посылом", тогда как при запросе протрамповских хэштегов такого не происходило.

Официальный представитель социальной сети Раки Уэйн назвала сбоем такую разницу в результатах поиска.

"В результате технической ошибки при некоторых запросах не показывались связанные (с ними) хэштеги. На время изучения (проблемы) мы отключили эту функцию", - сказала она.

По ее словам, эта проблема затронула несколько тысяч хэштегов. При этом она не уточнила, на протяжении какого времени наблюдался сбой и почему он коснулся хэштегов, связанных с Трампом, и не затронул контент, имеющий отношение к Байдену.