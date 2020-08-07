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Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200807/1575481942.html
СМИ рассказали, как сбой в Instagram помогал Трампу в президентской гонке
Социальная сеть Instagram из-за технического сбоя в работе алгоритмов по меньшей мере два месяца при запросе хэштегов, связанных с президентом США Дональдом... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T14:37
президентские выборы в сша - 2020
дональд трамп
джо байден
сша
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909070_284:0:2516:1256_1400x0_80_0_0_797f42399535e0b96d5be9c22110a43e.jpg
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РИА Новости
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60
дональд трамп, джо байден, сша, технологии, в мире

СМИ рассказали, как сбой в Instagram помогал Трампу в президентской гонке

11:32 07.08.2020 (обновлено: 14:37 07.08.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Социальная сеть Instagram из-за технического сбоя в работе алгоритмов по меньшей мере два месяца при запросе хэштегов, связанных с президентом США Дональдом Трампом, не показывала контент, который имеет отношение к его предполагаемому конкуренту на выборах Джо Байдену, сообщает портал Buzzfeed.
Алгоритмы социальной сети должны работать таким образом, что при поиске хэштегов платформа должна предлагать пользователю контент, связанный с этой темой. Как сообщает портал, на текущей неделе при запросе хэштега #JoeBiden и других связанных с Байденом тем социальная сеть показывала и "протрамповский" контент. При этом при запросе тем, связанных с Трампом, Instagram "показывал только определенные хэштеги, такие, как #MAGA или #Trump".
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Как отмечает портал, это значит, что при поиске хэштегов, связанных с Байденом, пользователи могли видеть контент с "противоположным посылом", тогда как при запросе протрамповских хэштегов такого не происходило.
Официальный представитель социальной сети Раки Уэйн назвала сбоем такую разницу в результатах поиска.
"В результате технической ошибки при некоторых запросах не показывались связанные (с ними) хэштеги. На время изучения (проблемы) мы отключили эту функцию", - сказала она.
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По ее словам, эта проблема затронула несколько тысяч хэштегов. При этом она не уточнила, на протяжении какого времени наблюдался сбой и почему он коснулся хэштегов, связанных с Трампом, и не затронул контент, имеющий отношение к Байдену.
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
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Президентские выборы в США - 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАТехнологииВ мире
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