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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200807/1575481677.html
Названы два сценария развития пандемии коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале рассказал, что у пандемии коронавируса есть два возможных пути развития. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T18:07
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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Он платит что ли РИА Новости ? Зачем этот человек , который как врач пустое место , просто дружит с теми кто в Кремле , постоянно здесь высказывается на Медицинские темы ?
21
Надоел......
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837298_0:249:3001:1937_1400x0_80_0_0_e50b45acb4b603dd55fc1bf041027ef2.jpg
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Названы два сценария развития пандемии коронавируса

11:29 07.08.2020 (обновлено: 18:07 07.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале рассказал, что у пандемии коронавируса есть два возможных пути развития.
Согласно первому сценарию, человечеству удастся остановить распространение COVID-19.

"На самом деле этот радужный вариант возможен лишь при условии, если вакцина окажется эффективной, безопасной и ей воспользуются те же 70 процентов населения", — написал он.

В противном случае, по словам Мясникова, вирус будет медленно распространяться несинхронными волнами, теряя свою болезнетворную силу.

"Поэтому, когда читаете в рекомендациях экспертов "остановить", понимайте "приостановить". Три буквы, но за ними очень многозначительная разница", — заключил врач.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
Популярные комментарии
Он платит что ли РИА Новости ? Зачем этот человек , который как врач пустое место , просто дружит с теми кто в Кремле , постоянно здесь высказывается на Медицинские темы ?
7 августа, 12:14
freizdorf
1210008
Надоел......
7 августа, 12:19
Егор Панкратов
900006
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