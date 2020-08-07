ФМБА получило три патента на разработку препарата от COVID-19

"Кроме того, на рассмотрении в Роспатенте находятся еще три заявки на средства, содержащие гексапептид. Поданы международные заявки", - добавил он.

По словам представителя Роспатента, уникальность "Лейтрагина" состоит в том, что он не повторяет зарубежный опыт. "Это первый и единственный до сих пор в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, который вышел в практическую медицину. Ученые Научного центра биомедицинских технологий ФМБА выявили новые свойства гексапептида ..., а именно его участие в организации иммунного ответа. При этом опиоидные пептиды на Западе рассматриваются исключительно как потенциальные средства для обезболивания", - отметил он.