Большой театр объявил, что возвращается к работе

Несмотря на многие сложности, в 245-м сезоне мы планируем представить три балетные и семь оперных премьер, провести фестивали, концерты в Филармонии, побывать на гастролях в Европе и Южной Америке (Аргентина); принять на своих сценах международный конкурс балета Юрия Григоровича. Все, что Большой театр не успел осуществить из-за возникшей ситуации изоляции и опасности заражения в 244-м сезоне, будет осуществлено в ближайшие два года, – говорится в тексте публикации.