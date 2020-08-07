https://ria.ru/20200807/1575481590.html
Большой театр объявил, что возвращается к работе
В официальном инстаграм-аккаунте Большого театра России разместили пост, в котором сообщили, что творческий коллектив возвращается к работе. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T11:31
2020-08-07T14:37
культура
коронавирус в россии
театр
новости культуры
ильдар абдразаков
большой театр
анна нетребко
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https://ria.ru/20200724/1574875341.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573666155_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_baf51879fad546b3b95f1d4bddff0727.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, театр, новости культуры, ильдар абдразаков, большой театр, анна нетребко
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости.
В официальном инстаграм-аккаунте Большого театра России разместили пост, в котором сообщили
, что творческий коллектив возвращается к работе.
Так, 6, 8 и 10 сентября на Исторической сцене оперой "Дон Карлос" откроется 245 сезон. Главные партии исполнят: Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Агунда Кулаева, Эльчин Азизов.
Вечером 12 сентября состоится благотворительный показ балетного спектакля "Дон Кихот" Л. Минкуса в хореографической редакции Алексея Фадеечева. Выступление будет посвящено врачам, которые самоотверженно спасают жизни людей.
Несмотря на многие сложности, в 245-м сезоне мы планируем представить три балетные и семь оперных премьер, провести фестивали, концерты в Филармонии, побывать на гастролях в Европе и Южной Америке (Аргентина); принять на своих сценах международный конкурс балета Юрия Григоровича. Все, что Большой театр не успел осуществить из-за возникшей ситуации изоляции и опасности заражения в 244-м сезоне, будет осуществлено в ближайшие два года, – говорится в тексте публикации.
В Большом театре уточнили, что афиша событий на сентябрь будет опубликована в ближайшее время.