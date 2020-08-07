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Первый в России речной пассажирский теплоход на СПГ спустили на воду
Первое в истории России пассажирское прогулочно-экскурсионное судно "Чайка-СПГ", работающее на сжиженном природном газе, торжественно спустили на воду в пятницу РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T12:17
республика татарстан
россия
зеленодольский завод имени а. м. горького
газпром
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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россия, зеленодольский завод имени а. м. горького, газпром, республика татарстан (татарстан)

Первый в России речной пассажирский теплоход на СПГ спустили на воду

11:27 07.08.2020 (обновлено: 12:17 07.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЦентральная проходная ОАО "Зеленодольский завод имени A.M. Горького" в Зеленодольске. Архивное фото
Центральная проходная ОАО Зеленодольский завод имени A.M. Горького в Зеленодольске. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 7 авг - РИА Новости. Первое в истории России пассажирское прогулочно-экскурсионное судно "Чайка-СПГ", работающее на сжиженном природном газе, торжественно спустили на воду в пятницу на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького (входит в группу компаний "Ак Барс"), передает корреспондент РИА Новости.
План мероприятий по реализации пилотного проекта применения речных судов на сжиженном природном газе на туристических маршрутах республики "Газпром" и Татарстан подписали в октябре 2019 года. Заказ на строительство на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького пассажирского судна "Чайка-СПГ" был размещен Государственной транспортной лизинговой компанией по итогам открытого конкурса. Пассажирское судно "Чайка-СПГ" спроектировано Зеленодольским проектно-конструкторским бюро и было заложено в феврале 2020 года. Это первый опыт строительства речного пассажирского судна на сжиженном природном газе с использованием отечественных комплектующих.

"Татарстан стал одним из первых регионов, где совместно с Газпромом ведется большая системная работа по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на различных видах транспорта. Использование природного газа на речных судах определяется его лучшими экологическими характеристиками и позволит снизить стоимость перевозок", - сказал на церемонии спуска судна на воду премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Как рассказал журналистам генеральный директор Зеленодольского завода имени А.М. Горького Александр Карпов, в планах правительства Татарстана строительство минимум 20 таких судов. По его словам, пока нет инфраструктуры для массового использования данного транспорта, поэтому в планах руководства республики также строительство завода по производству сжиженного природного газа. Карпов отметил, что буквально вчера прозвучала информация о запрете использования в Арктике углеводородного сырья, поэтому у татарстанского проекта кораблей на СПГ большое будущее. В перспективе, по его информации, на данный вид топлива планируется переводить не только туристические суда, возводимые на Зеленодольском заводе.
"Чайка-СПГ" оборудовано современными системами кондиционирования и отопления, снабжено системой "Аудиогид" на пяти языках. Судно имеет панорамный обзор и возможность курсировать под низкими мостами. Планируется, что теплоход будет осуществлять прогулочные и экскурсионные рейсы по внутренним водным путям. Его длина составляет 58,8 метра, ширина – 10,8 метра, осадка – около 1,2 метра, скорость судна – около 18 километров в час, дальность плавания по запасам топлива – 400 километров, автономность – 24 часа, экипаж – три человека и восемь человек обслуживающего персонала, судно вмещает до 176 пассажиров.
Для использования сжиженного природного газа в качестве топлива на теплоходе установлены две криогенные емкости объемом по 6,7 кубических метра каждая. Поставку СПГ для заправки судна обеспечит компания "Газпром газомоторное топливо". Для этого будет использован криогенный передвижной автогазозаправщик, рассчитанный на перевозку 16 тонн топлива. Для размещения заправщика на территории Зеленодольского завода им. А.М. Горького определена площадка и обеспечены все необходимые технические условия.
Резервуар на строящемся заводе по производству сжиженного газа Ямал СПГ
27 февраля, 14:17Республика Татарстан
В Татарстане начали строить речной пассажирский теплоход на СПГ
602001
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Республика ТатарстанРоссияЗеленодольский завод имени А. М. ГорькогоГазпромРеспублика Татарстан (Татарстан)
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