Первый в России речной пассажирский теплоход на СПГ спустили на воду

КАЗАНЬ, 7 авг - РИА Новости. Первое в истории России пассажирское прогулочно-экскурсионное судно "Чайка-СПГ", работающее на сжиженном природном газе, торжественно спустили на воду в пятницу на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького (входит в группу компаний "Ак Барс"), передает корреспондент РИА Новости.

План мероприятий по реализации пилотного проекта применения речных судов на сжиженном природном газе на туристических маршрутах республики " Газпром " и Татарстан подписали в октябре 2019 года. Заказ на строительство на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького пассажирского судна "Чайка-СПГ" был размещен Государственной транспортной лизинговой компанией по итогам открытого конкурса. Пассажирское судно "Чайка-СПГ" спроектировано Зеленодольским проектно-конструкторским бюро и было заложено в феврале 2020 года. Это первый опыт строительства речного пассажирского судна на сжиженном природном газе с использованием отечественных комплектующих.

"Татарстан стал одним из первых регионов, где совместно с Газпромом ведется большая системная работа по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на различных видах транспорта. Использование природного газа на речных судах определяется его лучшими экологическими характеристиками и позволит снизить стоимость перевозок", - сказал на церемонии спуска судна на воду премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Как рассказал журналистам генеральный директор Зеленодольского завода имени А.М. Горького Александр Карпов, в планах правительства Татарстана строительство минимум 20 таких судов. По его словам, пока нет инфраструктуры для массового использования данного транспорта, поэтому в планах руководства республики также строительство завода по производству сжиженного природного газа. Карпов отметил, что буквально вчера прозвучала информация о запрете использования в Арктике углеводородного сырья, поэтому у татарстанского проекта кораблей на СПГ большое будущее. В перспективе, по его информации, на данный вид топлива планируется переводить не только туристические суда, возводимые на Зеленодольском заводе.

"Чайка-СПГ" оборудовано современными системами кондиционирования и отопления, снабжено системой "Аудиогид" на пяти языках. Судно имеет панорамный обзор и возможность курсировать под низкими мостами. Планируется, что теплоход будет осуществлять прогулочные и экскурсионные рейсы по внутренним водным путям. Его длина составляет 58,8 метра, ширина – 10,8 метра, осадка – около 1,2 метра, скорость судна – около 18 километров в час, дальность плавания по запасам топлива – 400 километров, автономность – 24 часа, экипаж – три человека и восемь человек обслуживающего персонала, судно вмещает до 176 пассажиров.