Свидетель описал поведение Ефремова после смертельного ДТП

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Свидетель смертельного ДТП на Смоленской площади с участием Михаила Ефремова рассказал суду о поведении актера после аварии.
По его словам, еще до столкновения Ефремов, находившийся за рулем внедорожника, подрезал другие автомобили, ехавшие по Садовому кольцу.
6 августа, 15:24Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
"Джип выскочил перед нами, его занесло, мы затормозили, посигналили ему, он еще резко затормозил. Вскоре он сорвался и оторвался от нас. Видели, как он врезался в автомобиль потерпевшего Сергея", — заявил свидетель.
После аварии артисту помогли выбраться из машины: он отошел от нее, сел возле тротуара и попросил сигарету.
"Ефремова вытащили из-за руля, он стал рассматривать свою машину. Мне показалось, что ему было жалко автомобиль. На потерпевшего он даже внимания не обратил, меня это возмутило", — сказал очевидец.
Свидетель отметил, что актер находился в "неадекватном" состоянии, был сильно пьян и нетвердо стоял на ногах.
Смертельное ДТП в центре Москвы
Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.
Согласно экспертизе, в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов "скорее мычал, чем говорил" и был не в состоянии вспомнить, что произошло. Однако, как заявил тогда адвокат Виталий Чернышев, артист "свою причастность не отрицал" (это зафиксировано в материалах дела).
Через несколько дней Ефремов выпустил видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего, но родственники Захарова не приняли извинения и отказались от денежной компенсации. Вскоре защитник актера заявил, что собрал достаточно доказательств его невиновности, и пообещал сенсацию на суде.
На этой неделе начались слушания по делу. Во время них Ефремов отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. При этом свидетели трагедии рассказали, что именно Ефремов был за рулем. Сотрудники ДПС, которые первыми прибыли на место аварии, заявили, что в крови актера было 1,05 или 1,25 промилле алкоголя.
Артист находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
6 августа, 17:26Ефремов "с трудом" узнал себя на видео после ДТП