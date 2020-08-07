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Свидетель описал поведение Ефремова после смертельного ДТП
Свидетель смертельного ДТП на Смоленской площади с участием Михаила Ефремова рассказал суду о поведении актера после аварии. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T12:14
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
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Вспомните аварию руководителя лукойла на Мерседесе с ситроеном, тогда как то не очень все освещали, и свидетелей не вытаскивали, камеру показали только ту, на которой не видно момента аварии. А Ефремова видимо публично будут пороть.
45
Уже и обсуждать нечего. Слабак. Но настоящий хозяин своего слова. Слово дал, слово взял. И невиновен..
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575408585_0:319:3074:2048_1400x0_80_0_0_d3713a7ca817b39596690f894303de91.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва

Свидетель описал поведение Ефремова после смертельного ДТП

11:10 07.08.2020 (обновлено: 12:14 07.08.2020)
30714
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Свидетель смертельного ДТП на Смоленской площади с участием Михаила Ефремова рассказал суду о поведении актера после аварии.
По его словам, еще до столкновения Ефремов, находившийся за рулем внедорожника, подрезал другие автомобили, ехавшие по Садовому кольцу.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
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"Джип выскочил перед нами, его занесло, мы затормозили, посигналили ему, он еще резко затормозил. Вскоре он сорвался и оторвался от нас. Видели, как он врезался в автомобиль потерпевшего Сергея", — заявил свидетель.
После аварии артисту помогли выбраться из машины: он отошел от нее, сел возле тротуара и попросил сигарету.

"Ефремова вытащили из-за руля, он стал рассматривать свою машину. Мне показалось, что ему было жалко автомобиль. На потерпевшего он даже внимания не обратил, меня это возмутило", — сказал очевидец.

Свидетель отметил, что актер находился в "неадекватном" состоянии, был сильно пьян и нетвердо стоял на ногах.
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Смертельное ДТП в центре Москвы

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.
Согласно экспертизе, в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов "скорее мычал, чем говорил" и был не в состоянии вспомнить, что произошло. Однако, как заявил тогда адвокат Виталий Чернышев, артист "свою причастность не отрицал" (это зафиксировано в материалах дела).
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Через несколько дней Ефремов выпустил видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего, но родственники Захарова не приняли извинения и отказались от денежной компенсации. Вскоре защитник актера заявил, что собрал достаточно доказательств его невиновности, и пообещал сенсацию на суде.
На этой неделе начались слушания по делу. Во время них Ефремов отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. При этом свидетели трагедии рассказали, что именно Ефремов был за рулем. Сотрудники ДПС, которые первыми прибыли на место аварии, заявили, что в крови актера было 1,05 или 1,25 промилле алкоголя.
Артист находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
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48641425344
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМосква
Популярные комментарии
Вспомните аварию руководителя лукойла на Мерседесе с ситроеном, тогда как то не очень все освещали, и свидетелей не вытаскивали, камеру показали только ту, на которой не видно момента аварии. А Ефремова видимо публично будут пороть.
7 августа, 12:30
vv.a.sokolov35
16201026
Уже и обсуждать нечего. Слабак. Но настоящий хозяин своего слова. Слово дал, слово взял. И невиновен..
7 августа, 12:04
Vlad Ivanov
3330104
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