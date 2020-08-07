Свидетель описал поведение Ефремова после смертельного ДТП

Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Свидетель смертельного ДТП на Смоленской площади с участием Свидетель смертельного ДТП на Смоленской площади с участием Михаила Ефремова рассказал суду о поведении актера после аварии.

По его словам, еще до столкновения Ефремов, находившийся за рулем внедорожника, подрезал другие автомобили, ехавшие по Садовому кольцу.

"Джип выскочил перед нами, его занесло, мы затормозили, посигналили ему, он еще резко затормозил. Вскоре он сорвался и оторвался от нас. Видели, как он врезался в автомобиль потерпевшего Сергея", — заявил свидетель.

После аварии артисту помогли выбраться из машины: он отошел от нее, сел возле тротуара и попросил сигарету.

"Ефремова вытащили из-за руля, он стал рассматривать свою машину. Мне показалось, что ему было жалко автомобиль. На потерпевшего он даже внимания не обратил, меня это возмутило", — сказал очевидец.

Свидетель отметил, что актер находился в "неадекватном" состоянии, был сильно пьян и нетвердо стоял на ногах.

Смертельное ДТП в центре Москвы

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.

Согласно экспертизе, в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов "скорее мычал, чем говорил" и был не в состоянии вспомнить, что произошло. Однако, как заявил тогда адвокат Виталий Чернышев, артист "свою причастность не отрицал" (это зафиксировано в материалах дела).

Через несколько дней Ефремов выпустил видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего, но родственники Захарова не приняли извинения и отказались от денежной компенсации. Вскоре защитник актера заявил, что собрал достаточно доказательств его невиновности, и пообещал сенсацию на суде.

На этой неделе начались слушания по делу. Во время них Ефремов отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. При этом свидетели трагедии рассказали, что именно Ефремов был за рулем. Сотрудники ДПС, которые первыми прибыли на место аварии, заявили, что в крови актера было 1,05 или 1,25 промилле алкоголя.