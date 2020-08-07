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Минздрав ответил на сообщения о вакцинации чиновников от COVID-19
Вакцинация населения, в том числе групп риска, может начаться только после выдачи регистрационного удостоверения, сообщили РИА Новости в Минздраве РФ,... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T11:09
распространение нового коронавируса
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Минздрав ответил на сообщения о вакцинации чиновников от COVID-19

11:09 07.08.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидРазработка вакцины от коронавируса
Разработка вакцины от коронавируса
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Вакцинация населения, в том числе групп риска, может начаться только после выдачи регистрационного удостоверения, сообщили РИА Новости в Минздраве РФ, комментируя информацию о том, что чиновникам и медикам в Москве якобы начали предлагать вакцинироваться от коронавируса.
Такая информация появилась ранее в Блумберг. Ранее также появились утверждения, что ряд федеральных чиновников ранее уже были привиты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявлял, что вакцины еще нет, Владимира Путина от коронавируса не прививали, как и его самого и его коллег из администрации.
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"Проведение вакцинации населения, включая группы риска, возможно только после выдачи регистрационного удостоверения в установленном законом порядке. Это же правило относится и к добровольной вакцинации в рамках третьей фазы клинических исследований", - рассказали в пресс-службе министерства.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в России планируется начать в октябре.
Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня. В ходе исследования, в котором приняли участие 38 добровольцев, была подтверждена безопасность вакцины. Отмечалось, что у всех испытывающих вакцину выработался иммунитет к инфекции. Первая группа добровольцев была выписана 15 июля, вторая – 20 июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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