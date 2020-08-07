Свидетель объяснил, почему обматерил Ефремова после ДТП

После этого Шрамко воспроизвел матерное слово и подобрал ему аналог. "Ну как я его оскорбил? Человек меня чуть не убил. Если он бы в нас въехал, нас бы с Владом (товарищем и ещё одним свидетелем по делу - ред.) не было. Я ему и лично сказал, мол, ты нас чуть не убил, чуть не ушатал", - пояснил он.