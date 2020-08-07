https://ria.ru/20200807/1575480306.html
В Белоруссии задержали начальника штаба одного из соперников Лукашенко
Глава штаба кандидата в президенты Белоруссии Сергея Черечня Николай Лысенков задержан в ходе наблюдения за досрочным голосованием на одном из избирательных... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T11:02
2020-08-07T11:37
президентская кампания в белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, белоруссия, в мире
МИНСК, 7 авг – РИА Новости. Глава штаба кандидата в президенты Белоруссии Сергея Черечня Николай Лысенков задержан в ходе наблюдения за досрочным голосованием на одном из избирательных участков, сообщила РИА Новости пресс-атташе политика Виктория Стрелковская.
"Задержан начальник штаба Николай Лысенков, он был наблюдателем на одном из избирательных участков. Пока знаем, что он задержан на 72 часа, уточняем подробности", - отметила пресс-атташе.
Штаб политика также поделился видео задержания, которое смогли снять его соратники. На видео можно увидеть, как сотрудники милиции объясняют Лысенкову, что против него начат административный процесс по статье о несанкционированном массовом мероприятии. Ему предлагают проехать в Столбцовский РУВД для проведения проверки.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, во вторник началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко
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