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В Белоруссии задержали начальника штаба одного из соперников Лукашенко
Глава штаба кандидата в президенты Белоруссии Сергея Черечня Николай Лысенков задержан в ходе наблюдения за досрочным голосованием на одном из избирательных... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T11:37
президентская кампания в белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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президентская кампания в белоруссии, белоруссия, в мире

В Белоруссии задержали начальника штаба одного из соперников Лукашенко

11:02 07.08.2020 (обновлено: 11:37 07.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредвыборная агитация в Белоруссии
Предвыборная агитация в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 7 авг – РИА Новости. Глава штаба кандидата в президенты Белоруссии Сергея Черечня Николай Лысенков задержан в ходе наблюдения за досрочным голосованием на одном из избирательных участков, сообщила РИА Новости пресс-атташе политика Виктория Стрелковская.
"Задержан начальник штаба Николай Лысенков, он был наблюдателем на одном из избирательных участков. Пока знаем, что он задержан на 72 часа, уточняем подробности", - отметила пресс-атташе.
Кандидат на пост президента Белоруссии Сергей Черечень
6 августа, 11:00
Сергей Черечень: такой жесткой, сложной кампании в Белоруссии еще не было
Штаб политика также поделился видео задержания, которое смогли снять его соратники. На видео можно увидеть, как сотрудники милиции объясняют Лысенкову, что против него начат административный процесс по статье о несанкционированном массовом мероприятии. Ему предлагают проехать в Столбцовский РУВД для проведения проверки.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, во вторник началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.
Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?
7 июля, 14:16
Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?
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Президентская кампания в БелоруссииБелоруссияВ мире
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