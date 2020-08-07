В Белоруссии задержали начальника штаба одного из соперников Лукашенко

МИНСК, 7 авг – РИА Новости. Глава штаба кандидата в президенты Белоруссии Сергея Черечня Николай Лысенков задержан в ходе наблюдения за досрочным голосованием на одном из избирательных участков, сообщила РИА Новости пресс-атташе политика Виктория Стрелковская.

"Задержан начальник штаба Николай Лысенков, он был наблюдателем на одном из избирательных участков. Пока знаем, что он задержан на 72 часа, уточняем подробности", - отметила пресс-атташе.

Штаб политика также поделился видео задержания, которое смогли снять его соратники. На видео можно увидеть, как сотрудники милиции объясняют Лысенкову, что против него начат административный процесс по статье о несанкционированном массовом мероприятии. Ему предлагают проехать в Столбцовский РУВД для проведения проверки.