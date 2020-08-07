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Состояние Цукерберга впервые превысило сто миллиардов долларов
Состояние одного из богатейших людей мира, основателя сети Facebook Марка Цукерберга впервые превысило 100 миллиардов долларов, сообщает агентство Блумберг. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T11:21
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РИА Новости
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353
60
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tiktok, facebook, билл гейтс, марк цукерберг, сша, экономика

Состояние Цукерберга впервые превысило сто миллиардов долларов

11:01 07.08.2020 (обновлено: 11:21 07.08.2020)
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© AP Photo / Steven SenneОснователь Facebook Марк Цукерберг
Основатель Facebook Марк Цукерберг
© AP Photo / Steven Senne
Основатель Facebook Марк Цукерберг. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Состояние одного из богатейших людей мира, основателя сети Facebook Марка Цукерберга впервые превысило 100 миллиардов долларов, сообщает агентство Блумберг.
"Собственный капитал Марка Цукерберга впервые превысил 100 миллиардов долларов в четверг, после того как (акции - ред.) Facebook выросли на (новостях о - ред.) запуске конкурента TikTok", - говорится в сообщении.
Агентство отметило, что согласно индексу Bloomberg Billionaires Index (BBI), состоянием более 100 миллиардов долларов, кроме Цукерберга, обладают еще глава Amazon Джефф Безос и глава Microsoft Билл Гейтс.
Кроме того, Блумберг уточняет, что за этот год Цукерберг разбогател на 22 миллиарда, а Безос - на 75 миллиардов долларов.
По итогам торгов четверга акции Facebook подорожали на 6,49%, до 265,28 доллара за акцию. В среду Facebook сообщила о запуске сервиса коротких видео Instagram Reels. Как отметил представитель компании, Reels запускается в более чем 50-ти странах по всему миру, включая США, Индию, Бразилию, Францию, Германию, Великобританию, Японию, Австралию и многие другие. В России Instagram Reels будет доступен ограниченно.
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В пятницу президент США Дональд Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором отвел 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с компанией-владельцем приложения ByteDance. Аналогичный указ был принят в отношении китайского WeChat.
Ранее Трамп заявил, что может запретить TikTok на том основании, что это китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok в свою очередь заявлял, что не передавал и не планирует передавать данные пользователей китайским властям. Переговоры о покупке приложения у ByteDance ведет Microsoft. Трамп отвел на возможную сделку о покупке TikTok срок до 15 сентября.
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TikTokFacebookБилл ГейтсМарк ЦукербергСШАЭкономика
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