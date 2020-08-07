Состояние Цукерберга впервые превысило сто миллиардов долларов

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Состояние одного из богатейших людей мира, основателя сети Facebook Состояние одного из богатейших людей мира, основателя сети Facebook Марка Цукерберга впервые превысило 100 миллиардов долларов, сообщает агентство Блумберг

"Собственный капитал Марка Цукерберга впервые превысил 100 миллиардов долларов в четверг, после того как (акции - ред.) Facebook выросли на (новостях о - ред.) запуске конкурента TikTok", - говорится в сообщении.

Агентство отметило, что согласно индексу Bloomberg Billionaires Index (BBI), состоянием более 100 миллиардов долларов, кроме Цукерберга, обладают еще глава Amazon Джефф Безос и глава Microsoft Билл Гейтс.

Кроме того, Блумберг уточняет, что за этот год Цукерберг разбогател на 22 миллиарда, а Безос - на 75 миллиардов долларов.

По итогам торгов четверга акции Facebook подорожали на 6,49%, до 265,28 доллара за акцию. В среду Facebook сообщила о запуске сервиса коротких видео Instagram Reels. Как отметил представитель компании, Reels запускается в более чем 50-ти странах по всему миру, включая США, Индию, Бразилию, Францию, Германию, Великобританию, Японию, Австралию и многие другие. В России Instagram Reels будет доступен ограниченно.

В пятницу президент США Дональд Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором отвел 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с компанией-владельцем приложения ByteDance. Аналогичный указ был принят в отношении китайского WeChat.