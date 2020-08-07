Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200807/1575480152.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком АО, наименьший темп (0,2%) в Карачаево-Черкессии, Подмосковье, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, сообщили... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T11:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
московская область (подмосковье)
новгородская область
забайкальский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_0:0:2655:1494_1400x0_80_0_0_aff9c3ee828068e18acdb26c3981a74d.jpg
московская область (подмосковье)
новгородская область
забайкальский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_0:0:2655:1494_1400x0_80_0_0_aff9c3ee828068e18acdb26c3981a74d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_238:0:2655:1813_1400x0_80_0_0_ad195432dce4f4df87f0de4e252605f2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_648:0:2461:1813_1400x0_80_0_0_7c487cc120d6d8797fc7f7b1e0897619.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, московская область (подмосковье), новгородская область, забайкальский край, общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

11:00 07.08.2020
362
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком АО, наименьший темп (0,2%) в Карачаево-Черкессии, Подмосковье, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0,0%, 2. Карачаево-Черкесская Республика, Московская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия - 0,2%", - говорится в сообщении.
Прирост 0,3% зафиксирован в Москве, Новгородской области, Брянской области, Смоленской области, Забайкальском крае.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
220000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМосковская область (Подмосковье)Новгородская областьЗабайкальский крайОбщество
Рекомендуем
Медицинский работник и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Оперштаб назвал регионы с наибольшим числом новых случаев COVID-19
Основатель Facebook Марк Цукерберг
Состояние Цукерберга впервые превысило сто миллиардов долларов
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Свидетель объяснил, почему обматерил Ефремова после ДТП
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В России выписали 7235 человек после COVID-19 за сутки
Предвыборная агитация в Белоруссии
В Белоруссии задержали начальника штаба одного из соперников Лукашенко
Сенатор Алексей Пушков
Пушков оценил версию о провокации СБУ при задержании россиян в Минске
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Свидетель рассказал, кто выходил из автомобиля Ефремова после ДТП
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Названы два сценария развития пандемии коронавируса
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
В России за сутки умерли 119 пациентов с коронавирусом
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете проводит исследование
Минздрав назвал первых получателей вакцины от коронавируса
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выявили 5241 новый случай заражения коронавирусом
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван облегчающий течение COVID-19 алкогольный напиток
Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)
Певице Глюкозе запретили въезд на Украину
Вакцина от коронавируса
ФМБА получило три патента на разработку препарата от COVID-19
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Свидетель описал поведение Ефремова после смертельного ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс
06:35В Самаре загорелись десять домов
06:21Названа безопасная доза пива в день
04:57У побережья Хабаровского края пропала яхта
04:31Водонаеву шокировала позиция адвоката Ефремова
04:05Назван максимально бодрящий летний кофе
04:03Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в многоэтажках
04:01СМИ: на теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки нашли травмы
03:40Джигурда назвал Крым "украинским"
03:26Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания
03:22Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом
03:10Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США
02:39Эксперт рассказал, как распознать мошенника в частных объявлениях
02:32Дочь Успенской показала последствия серьезных травм
02:31Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
02:16Эксперт рассказал, как утихомирить слишком шумных соседей
02:05Автоэксперт рассказал, как правильно пользоваться климат-контролем
01:49Отец с сыном пострадали при стрельбе в Москве
01:43Пригожин оценил отказ российских артистов выступать в Белоруссии
01:40"Нафтогаз" отреагировал на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния