В России выписали 7235 человек после COVID-19 за сутки

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. За сутки в РФ после COVID-19 выписаны 7235 человек, за все время - 683 592, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7235 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 683 592 человека", - говорится в сообщении.