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Распространение нового коронавируса
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В России выписали 7235 человек после COVID-19 за сутки
За сутки в РФ после COVID-19 выписаны 7235 человек, за все время - 683 592, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T10:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19

В России выписали 7235 человек после COVID-19 за сутки

10:55 07.08.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. За сутки в РФ после COVID-19 выписаны 7235 человек, за все время - 683 592, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7235 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 683 592 человека", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
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