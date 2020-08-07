https://ria.ru/20200807/1575479988.html
В России выписали 7235 человек после COVID-19 за сутки
За сутки в РФ после COVID-19 выписаны 7235 человек, за все время - 683 592, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T10:55
2020-08-07T10:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030120_0:0:2981:1677_1400x0_80_0_0_fc1f4f856a5f9cc7afe7bd70b2721e18.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19