Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200807/1575479778.html
В СК прокомментировали смерть девочки в уральском монастыре
Свердловские следователи начали проверку после смерти девочки в Среднеуральском монастыре, данных о криминальном характере случившегося нет, сообщает... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T13:06
религия и мировоззрение
религия
анна кузнецова
новости - религия и мировоззрение
генеральная прокуратура рф
александр бастрыкин
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574119962_0:156:3086:1892_1400x0_80_0_0_e2ae3ffa41c90b08664302ceced69a43.jpg
https://ria.ru/20200807/1575473834.html
https://ria.ru/20200803/1575316747.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574119962_0:156:3086:1892_1400x0_80_0_0_e2ae3ffa41c90b08664302ceced69a43.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574119962_178:0:2909:2048_1400x0_80_0_0_1645c4ce5c3f9f09b58bbfa7f0ccae48.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574119962_519:0:2567:2048_1400x0_80_0_0_c7d84daa9505701c4b4078178ae389dc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, анна кузнецова, новости - религия и мировоззрение, генеральная прокуратура рф, александр бастрыкин, происшествия

В СК прокомментировали смерть девочки в уральском монастыре

10:49 07.08.2020 (обновлено: 13:06 07.08.2020)
27146
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Свердловские следователи начали проверку после смерти девочки в Среднеуральском монастыре, данных о криминальном характере случившегося нет, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.
Ранее детский омбудсмен на Урале сообщил РИА Новости, что 15-летняя девочка умерла в монастыре после болезни. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о смерти девочки и доложить о результатах. По словам основателя монастыря, лишенного сана схимонаха Сергия, девочка страдала раком головного мозга.
Схимонах Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Вчера, 08:31Религия и мировоззрение
"У нас не больница": Сергий прокомментировал смерть ребенка в монастыре
"Следственным отделом по городу Верхняя Пышма СКР по Свердловской области проводится доследственная проверка по сообщению о смерти 15-летней девочки на территории Среднеуральского женского монастыря. В ходе проверки предварительно установлено, что смерть ребенка наступила из-за тяжелого заболевания; телесных повреждений, которые говорили бы о криминальном характере наступления смерти, не имеется", — говорится в сообщении.
СУ СК обратил внимание на то, что информация СМИ о возбуждении уголовного дела не соответствует действительности. Также подчеркивается, что проведение судебно-медицинского исследования тела умершей девочки, исходя из обстоятельств проверки, является необходимым.
Ранее екатеринбургская епархия сообщила, что получила обращения очевидцев, утверждающих, что они стали свидетелями насилия над детьми в 2009-2010 годах в Среднеуральском монастыре. Детский омбудсмен в Российской Федерации Анна Кузнецова рассказала РИА Новости, что направит обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить информацию о случаях жестокого обращения с детьми в обители. Уполномоченный по правам ребенка в регионе уточнил, что с родителями воспитанников общаются следователи. В региональном СУ СК от комментариев по поводу проверки монастыря отказались. Сам духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий был лишен сана после проповедей о том, что COVID-19 — это "псевдопандемия", а люди должны выходить на улицы и протестовать. В епархии заявляли, что Сергий удерживает монастырь незаконно.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
3 августа, 17:01Религия и мировоззрение
Игумения "захваченного" Сергием монастыря выступила с обращением
3213366
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеРелигияАнна КузнецоваНовости - Религия и мировоззрениеГенеральная прокуратура РФАлександр БастрыкинПроисшествия
Рекомендуем
Надводная сварка захлестного стыка морской части газопровода Северный поток — 2
В МИД Германии ответили на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Глава МЧС России Евгений Зиничев во время награждения спасателей в рамках посещения острова Кунашир
"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Крыму оценили слова Лукашенко о нежелании Украины воевать за полуостров
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Свидетель рассказал, кто выходил из автомобиля Ефремова после ДТП
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником
Скриншот шоу #КонечноВася
Ведущая шоу "Мужское/Женское" обсудила тему секса на первом свидании
Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыр
Стали известны подробности смерти девочки в Среднеуральском монастыре
Чаепитие в русском стиле
Чем опасен просроченный чай
Толпа возле банка во французском городе Гавр, где был мужчина захватил заложников
Мужчина захватил заложников в банке во французском Гавре
Сотрудник аптеки
Россия сняла ограничения на госзакупки ряда иностранных лекарств
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Свидетель объяснил, почему обматерил Ефремова после ДТП
Билл Гейтс
Билл Гейтс предупредил о "катастрофе страшнее пандемии коронавируса"
Разрушенный порт города Бейрут
СМИ: число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 149
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Свидетель описал поведение Ефремова после смертельного ДТП
Пентаграмма
В Приморье девушка "продала душу дьяволу" за 93 тысячи рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс
06:35В Самаре загорелись десять домов
06:21Названа безопасная доза пива в день
04:57У побережья Хабаровского края пропала яхта
04:31Водонаеву шокировала позиция адвоката Ефремова
04:05Назван максимально бодрящий летний кофе
04:03Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в многоэтажках
04:01СМИ: на теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки нашли травмы
03:40Джигурда назвал Крым "украинским"
03:26Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания
03:22Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом
03:10Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США
02:39Эксперт рассказал, как распознать мошенника в частных объявлениях
02:32Дочь Успенской показала последствия серьезных травм
02:31Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
02:16Эксперт рассказал, как утихомирить слишком шумных соседей
02:05Автоэксперт рассказал, как правильно пользоваться климат-контролем
01:49Отец с сыном пострадали при стрельбе в Москве
01:43Пригожин оценил отказ российских артистов выступать в Белоруссии
01:40"Нафтогаз" отреагировал на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния