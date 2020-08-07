В СК прокомментировали смерть девочки в уральском монастыре

"Следственным отделом по городу Верхняя Пышма СКР по Свердловской области проводится доследственная проверка по сообщению о смерти 15-летней девочки на территории Среднеуральского женского монастыря. В ходе проверки предварительно установлено, что смерть ребенка наступила из-за тяжелого заболевания; телесных повреждений, которые говорили бы о криминальном характере наступления смерти, не имеется", — говорится в сообщении.

Ранее екатеринбургская епархия сообщила, что получила обращения очевидцев, утверждающих, что они стали свидетелями насилия над детьми в 2009-2010 годах в Среднеуральском монастыре. Детский омбудсмен в Российской Федерации Анна Кузнецова рассказала РИА Новости, что направит обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить информацию о случаях жестокого обращения с детьми в обители. Уполномоченный по правам ребенка в регионе уточнил, что с родителями воспитанников общаются следователи. В региональном СУ СК от комментариев по поводу проверки монастыря отказались. Сам духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий был лишен сана после проповедей о том, что COVID-19 — это "псевдопандемия", а люди должны выходить на улицы и протестовать. В епархии заявляли, что Сергий удерживает монастырь незаконно.