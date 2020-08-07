https://ria.ru/20200807/1575479342.html
Оперштаб назвал регионы с наибольшим числом новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 686, Свердловской области - 180, Подмосковье - 158, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T10:44
2020-08-07T10:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
свердловская область
московская область (подмосковье)
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https://ria.ru/20200807/1575478914.html
москва
свердловская область
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571792485_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_0cc5d464d16ceeaee89f26bc976fec4f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, свердловская область, московская область (подмосковье)