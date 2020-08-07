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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200807/1575479342.html
Оперштаб назвал регионы с наибольшим числом новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 686, Свердловской области - 180, Подмосковье - 158, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T10:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
свердловская область
московская область (подмосковье)
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москва
свердловская область
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РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571792485_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_0cc5d464d16ceeaee89f26bc976fec4f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, свердловская область, московская область (подмосковье)

Оперштаб назвал регионы с наибольшим числом новых случаев COVID-19

10:44 07.08.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинский работник и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 686, Свердловской области - 180, Подмосковье - 158, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 686, 2. Свердловская область - 180, 3. Московская область - 158", - говорится в сообщении.
Наименьшее число случаев зафиксировано в Северной Осетии - семь, Еврейской автономной области - три, Чукотском автономном округе - два.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваСвердловская областьМосковская область (Подмосковье)
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