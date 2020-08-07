Оперштаб назвал регионы с наибольшим числом новых случаев COVID-19

"Распределение по субъектам: 1. Москва - 686, 2. Свердловская область - 180, 3. Московская область - 158", - говорится в сообщении.

Наименьшее число случаев зафиксировано в Северной Осетии - семь, Еврейской автономной области - три, Чукотском автономном округе - два.