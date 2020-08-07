В России выявили 5241 новый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. За прошедшие сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 5241 случай COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Умерли 119 пациентов с коронавирусом, выздоровели 7235.
На первом месте по приросту заразившихся — Москва (+686), далее идут Свердловская область (+180), Подмосковье (+158), Санкт-Петербург (+157), Ханты-Мансийский АО (+143) и Иркутская область (+130). Меньше всего новых больных COVID-19 — в Северной Осетии (семеро), Еврейской автономной области (трое) и на Чукотке (двое).
Вчера оперштаб сообщил о 5267 новых случаях. За весь период эпидемии в России зарегистрировали 877 135 заразившихся SARS-CoV-2, из них более 14,7 тысячи умерли, 683 тысячи с лишним вылечились.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается свыше 18,6 миллиона заболевших, как минимум 700 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (более 4,8 миллиона инфицированных), Бразилия и Индия. Россия находится на четвертой строчке, за ней следуют ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Колумбия, Иран, Испания, Великобритания и Саудовская Аравия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.