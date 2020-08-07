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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200807/1575479233.html
В России выявили 5241 новый случай заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 5241 случай COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T11:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 5241 новый случай заражения коронавирусом

10:42 07.08.2020 (обновлено: 11:35 07.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. За прошедшие сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 5241 случай COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
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На первом месте по приросту заразившихся — Москва (+686), далее идут Свердловская область (+180), Подмосковье (+158), Санкт-Петербург (+157), Ханты-Мансийский АО (+143) и Иркутская область (+130). Меньше всего новых больных COVID-19 — в Северной Осетии (семеро), Еврейской автономной области (трое) и на Чукотке (двое).
Вчера оперштаб сообщил о 5267 новых случаях. За весь период эпидемии в России зарегистрировали 877 135 заразившихся SARS-CoV-2, из них более 14,7 тысячи умерли, 683 тысячи с лишним вылечились.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается свыше 18,6 миллиона заболевших, как минимум 700 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (более 4,8 миллиона инфицированных), Бразилия и Индия. Россия находится на четвертой строчке, за ней следуют ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Колумбия, Иран, Испания, Великобритания и Саудовская Аравия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
1612618755
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