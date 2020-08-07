Минздрав назвал первых получателей вакцины от коронавируса

УФА, 7 авг — РИА Новости. На начальном этапе вакцинации от коронавируса препарат получат медицинские работники и пожилые жители страны, заявил заместитель министра здравоохранения На начальном этапе вакцинации от коронавируса препарат получат медицинские работники и пожилые жители страны, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев

"Она пройдет регистрацию, да", - сказал Гриднев журналистам в Уфе на открытии корпуса онкоцентра, отвечая на вопрос, действительно ли вакцина пройдет регистрацию 12 августа.

"Вы должны понимать, что сейчас идет последний этап, пойдет последний этап ее испытаний, третий этап. Это крайне важно. Мы должны понимать, что вакцина должна прежде всего быть безопасной", - добавил он.

Гриднев уточнил, что первыми будут привиты медработники и пожилые люди. "Прежде всего это медицинские работники и пожилые люди, то есть наиболее уязвимые слои населения", - сказал он.

Он отметил, что оценивать эффективность вакцины можно будет, когда сформируется популяционный иммунитет.

Разработка вакцины от коронавируса

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что массовую вакцинацию в России планируют начать в октябре. По его словам, все расходы покроют из госбюджета.

Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня.

В ходе исследования с участием 38 добровольцев подтвердилась ее безопасность. Отмечалось, что у всех испытывающих вакцину выработался иммунитет к инфекции.

Директор центра Александр Гинцбург обращал внимание, что вакцина от коронавируса подойдет не всем. По его словам, любой препарат может спровоцировать обострение, поэтому людям, имеющим хронические заболевания, необходимо проконсультироваться со специалистами.

Свой препарат также готовит центр "Вектор". Гендиректор учреждения Ринат Максютов ранее заявил, что запуск вакцины в производство запланирован на ноябрь.