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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200807/1575478914.html
Минздрав назвал первых получателей вакцины от коронавируса
На начальном этапе вакцинации от коронавируса препарат получат медицинские работники и пожилые жители страны, заявил заместитель министра здравоохранения Олег... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T18:43
распространение нового коронавируса
олег гриднев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи
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А потом что, всех поголовно прививать начнут, принудительно?
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тот, кто не сможет отказаться
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568749142_0:1:3072:1729_1400x0_80_0_0_7103f2ad165d42fee990d7defbf9fda3.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
олег гриднев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи

Минздрав назвал первых получателей вакцины от коронавируса

10:39 07.08.2020 (обновлено: 18:43 07.08.2020)
45649
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете проводит исследование
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете проводит исследование
© РИА Новости / Максим Богодвид
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УФА, 7 авг — РИА Новости. На начальном этапе вакцинации от коронавируса препарат получат медицинские работники и пожилые жители страны, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.
"Она пройдет регистрацию, да", - сказал Гриднев журналистам в Уфе на открытии корпуса онкоцентра, отвечая на вопрос, действительно ли вакцина пройдет регистрацию 12 августа.
"Вы должны понимать, что сейчас идет последний этап, пойдет последний этап ее испытаний, третий этап. Это крайне важно. Мы должны понимать, что вакцина должна прежде всего быть безопасной", - добавил он.
Гриднев уточнил, что первыми будут привиты медработники и пожилые люди. "Прежде всего это медицинские работники и пожилые люди, то есть наиболее уязвимые слои населения", - сказал он.
Он отметил, что оценивать эффективность вакцины можно будет, когда сформируется популяционный иммунитет.

Разработка вакцины от коронавируса

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что массовую вакцинацию в России планируют начать в октябре. По его словам, все расходы покроют из госбюджета.
Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня.
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В ходе исследования с участием 38 добровольцев подтвердилась ее безопасность. Отмечалось, что у всех испытывающих вакцину выработался иммунитет к инфекции.
Директор центра Александр Гинцбург обращал внимание, что вакцина от коронавируса подойдет не всем. По его словам, любой препарат может спровоцировать обострение, поэтому людям, имеющим хронические заболевания, необходимо проконсультироваться со специалистами.
Свой препарат также готовит центр "Вектор". Гендиректор учреждения Ринат Максютов ранее заявил, что запуск вакцины в производство запланирован на ноябрь.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
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Распространение нового коронавирусаОлег ГридневКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ им. Гамалеи
Популярные комментарии
А потом что, всех поголовно прививать начнут, принудительно?
7 августа, 11:12
Роман Ушенин
99135630
тот, кто не сможет отказаться
7 августа, 11:25
Министр Правды
59017023
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