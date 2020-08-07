Рогозин рассказал о планах по полетам на Луну

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает необходимым ежегодно проводить запуски на Луну автоматических космических аппаратов, чтобы отработать технологии мягкой посадки перед отправкой пилотируемой экспедиции. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
"Запуски автоматических аппаратов на Луну должны стать ежегодными, чтобы мы смогли отработать все технологии, связанные с посадкой на лунную поверхность и получить гарантии безопасности при проведении пилотируемого полета на Луну. Если мы завершим запуски автоматических станций в 2025 году, то какие у нас гарантии будут, что мы сможем обеспечить штатную посадку экипажа в 2030 году?" - сказал Рогозин.
В 2021 году планируется отправка на Луну первого в истории современной России межпланетного посадочного аппарата "Луна-25". На 2024 год намечен запуск орбитального аппарата "Луна-26", а в 2025 году – посадочной станции "Луна-27". После этого планируется отправка на Луну тяжелой посадочной станции "Луна-28" для взятия грунта и его доставки на Землю, а также станции "Луна-29" для доставки тяжелого лунохода. Последние два проекта пока не включены ни в какую программу.
Высадка первого российского космонавта на Луне планируется в 2030 году.