Рогозин рассказал о планах по полетам на Луну

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Гендиректор Роскосмоса Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает необходимым ежегодно проводить запуски на Луну автоматических космических аппаратов, чтобы отработать технологии мягкой посадки перед отправкой пилотируемой экспедиции. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

"Запуски автоматических аппаратов на Луну должны стать ежегодными, чтобы мы смогли отработать все технологии, связанные с посадкой на лунную поверхность и получить гарантии безопасности при проведении пилотируемого полета на Луну. Если мы завершим запуски автоматических станций в 2025 году, то какие у нас гарантии будут, что мы сможем обеспечить штатную посадку экипажа в 2030 году?" - сказал Рогозин.

В 2021 году планируется отправка на Луну первого в истории современной России межпланетного посадочного аппарата "Луна-25". На 2024 год намечен запуск орбитального аппарата "Луна-26", а в 2025 году – посадочной станции "Луна-27". После этого планируется отправка на Луну тяжелой посадочной станции "Луна-28" для взятия грунта и его доставки на Землю, а также станции "Луна-29" для доставки тяжелого лунохода. Последние два проекта пока не включены ни в какую программу.