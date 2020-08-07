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Рогозин рассказал о планах по полетам на Луну
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает необходимым ежегодно проводить запуски на Луну автоматических космических аппаратов, чтобы отработать технологии... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T13:24
хочу стать космонавтом
космос - риа наука
дмитрий рогозин
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
космос - риа наука, дмитрий рогозин

Рогозин рассказал о планах по полетам на Луну

10:37 07.08.2020 (обновлено: 13:24 07.08.2020)
2836
© NASA / Jeff WilliamsПолная Луна сфотографирована с МКС астронавтом НАСА Джеффри Уильямсом
Полная Луна сфотографирована с МКС астронавтом НАСА Джеффри Уильямсом
© NASA / Jeff Williams
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает необходимым ежегодно проводить запуски на Луну автоматических космических аппаратов, чтобы отработать технологии мягкой посадки перед отправкой пилотируемой экспедиции. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
"Запуски автоматических аппаратов на Луну должны стать ежегодными, чтобы мы смогли отработать все технологии, связанные с посадкой на лунную поверхность и получить гарантии безопасности при проведении пилотируемого полета на Луну. Если мы завершим запуски автоматических станций в 2025 году, то какие у нас гарантии будут, что мы сможем обеспечить штатную посадку экипажа в 2030 году?" - сказал Рогозин.
Дмитрий Рогозин
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Рогозин рассказал о космической программе России до 2030 года
В 2021 году планируется отправка на Луну первого в истории современной России межпланетного посадочного аппарата "Луна-25". На 2024 год намечен запуск орбитального аппарата "Луна-26", а в 2025 году – посадочной станции "Луна-27". После этого планируется отправка на Луну тяжелой посадочной станции "Луна-28" для взятия грунта и его доставки на Землю, а также станции "Луна-29" для доставки тяжелого лунохода. Последние два проекта пока не включены ни в какую программу.
Высадка первого российского космонавта на Луне планируется в 2030 году.
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ
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Рогозин назвал причину малого количества российских космических проектов
Читайте полный текст интервью >>
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Хочу стать космонавтомКосмос - РИА НаукаДмитрий Рогозин
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