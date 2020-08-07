Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200807/1575478037.html
Опубликовано видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места спецоперации в Ингушетии, где силовики уничтожили двух боевиков. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T11:06
национальный антитеррористический комитет рф
республика ингушетия
назрань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575475911_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_2ea3ac18d3d44bbadef2088d51711748.jpg
https://rsport.ria.ru/20200807/1575476170.html
https://ria.ru/20200729/1575114037.html
2
республика ингушетия
назрань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры с места контртеррористической операции в Ингушетии. Видео НАК
НАК опубликовал видео с места контртеррористической операции в Ингушетии.
2020-08-07T10:25
true
PT0M30S
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575475911_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_2ea3ac18d3d44bbadef2088d51711748.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575475911_129:0:609:360_1400x0_80_0_0_dfa8b1b864faf0ee008b008d273fe8c0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575475911_189:0:549:360_1400x0_80_0_0_c749ae457c9699913d4c2af95ecd3abe.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
национальный антитеррористический комитет рф, республика ингушетия, назрань, происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии

10:25 07.08.2020 (обновлено: 11:06 07.08.2020)
5738
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места спецоперации в Ингушетии, где силовики уничтожили двух боевиков.
На кадрах видно, что территория, где проводилась спецоперация, оцеплена. На месте боя оперативники нашли оружие, боеприпасы и взрывное устройство.
Вид города Назрань в Ингушетии
Вчера, 09:49
Источник: один из уничтоженных в Ингушетии боевиков был чемпионом Азии
Боевики скрывались в частных домах в Назрани и селе Сагопши Малгобекского района. Бандитам предложили сложить оружие и сдаться властям. В ответ преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.
В ходе перестрелки двоих бандитов застрелили, еще одного задержали. Потерь и пострадавших среди силовиков и гражданского населения нет.
Ранее сотрудники ФСБ нейтрализовали боевика, готовившего теракт в Москве. Они также предотвратили теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии, который планировали члены запрещенной в России группировки "Исламское государство".
С начала лета правоохранительные органы проводили операции в Хабаровском крае, Ростовской области, Астрахани, Владикавказе, Симферополе и Чувашии. Всего за последние десять лет власти пресекли 698 "преступлений террористической направленности", из них 159 терактов.
Кадры спецоперации ФСБ против сторонников ИГ в Петербурге
29 июля, 15:32
ФСБ задержала сторонников ИГ*, планировавших убийства силовиков
179171130113
Обсудить 2
Национальный антитеррористический комитет РФРеспублика ИнгушетияНазраньПроисшествия
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Свидетель описал поведение Ефремова после смертельного ДТП
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
"Мы их недооценили": Запад впервые признал военный успех русских в Сирии
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе
Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 россиян
Подготовка помещения ко встрече Дональда Трампа в Эр-Рияде, 2017 год
Саудовская Аравия "делает шаг к ядерной бомбе", готовясь к выборам в США
Отдых в Крыму
Лучшие фото недели: бикини из защитных масок, истуканы и гигантская Луна
Золотые слитки
Россия снимает слитки: золото рекордно подорожало
Михаил Абызов в суде
Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 миллиардов рублей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о сигнале Украины о "проникновении боевиков" с юга
Рис
Названа смертельная опасность риса
Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-11 с космодрома Байконур
Лучше, чем у Маска: Рогозин рассказал о новой ракете на замену "Союзу-2"
Певица Ирина Салтыкова
Салтыкова резко отреагировала на сообщения о своей болезни
Врачи складывают пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины против коронавируса
Назван принцип действия российской вакцины от коронавируса
Женщины в защитных масках проходят мимо рекламного щита в Пекине
Шекспир глазами китайца и безграмотная демократия
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Названы два сценария развития пандемии коронавируса
Последствия взрыва в Бейруте
Президент Ливана перечислил три версии взрыва в Бейруте
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс
06:35В Самаре загорелись десять домов
06:21Названа безопасная доза пива в день
04:57У побережья Хабаровского края пропала яхта
04:31Водонаеву шокировала позиция адвоката Ефремова
04:05Назван максимально бодрящий летний кофе
04:03Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в многоэтажках
04:01СМИ: на теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки нашли травмы
03:40Джигурда назвал Крым "украинским"
03:26Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания
03:22Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом
03:10Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США
02:39Эксперт рассказал, как распознать мошенника в частных объявлениях
02:32Дочь Успенской показала последствия серьезных травм
02:31Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
02:16Эксперт рассказал, как утихомирить слишком шумных соседей
02:05Автоэксперт рассказал, как правильно пользоваться климат-контролем
01:49Отец с сыном пострадали при стрельбе в Москве
01:43Пригожин оценил отказ российских артистов выступать в Белоруссии
01:40"Нафтогаз" отреагировал на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния