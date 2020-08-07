Опубликовано видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места спецоперации в Ингушетии, где силовики уничтожили двух боевиков.

На кадрах видно, что территория, где проводилась спецоперация, оцеплена. На месте боя оперативники нашли оружие, боеприпасы и взрывное устройство.

Боевики скрывались в частных домах в Назрани и селе Сагопши Малгобекского района. Бандитам предложили сложить оружие и сдаться властям. В ответ преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

В ходе перестрелки двоих бандитов застрелили, еще одного задержали. Потерь и пострадавших среди силовиков и гражданского населения нет.

Ранее сотрудники ФСБ нейтрализовали боевика, готовившего теракт в Москве. Они также предотвратили теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии, который планировали члены запрещенной в России группировки " Исламское государство ".