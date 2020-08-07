https://ria.ru/20200807/1575477598.html
Рогозин назвал причину малого количества российских космических проектов
Причиной малого количества научных проектов в российской космической программе является отсутствие необходимого финансирования, вызванного секвестрами, заявил в РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T10:12
2020-08-07T11:04
космос - риа наука
роскосмос
министерство финансов рф (минфин россии)
дмитрий рогозин
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https://ria.ru/20200807/1575477402.html
https://ria.ru/20200807/1575475649.html
remal spb
По итогу 8 лет работы в отрасли дал очередную пресс конференцию. Сегодня тем временем улетела ракета Falcon 9 block 5(пятая версия) вывела спутники разработанные компанией SpaceX. Затем вернулась на посадочную платформу. Это был пятый пуск одной и той же ракеты.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156141/67/1561416792_0:217:2869:1831_1400x0_80_0_0_466fed478144a6a0b74cf1edbbf00a03.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, министерство финансов рф (минфин россии), дмитрий рогозин