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Рогозин назвал причину малого количества российских космических проектов
Причиной малого количества научных проектов в российской космической программе является отсутствие необходимого финансирования, вызванного секвестрами, заявил в РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T11:04
космос - риа наука
роскосмос
министерство финансов рф (минфин россии)
дмитрий рогозин
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По итогу 8 лет работы в отрасли дал очередную пресс конференцию. Сегодня тем временем улетела ракета Falcon 9 block 5(пятая версия) вывела спутники разработанные компанией SpaceX. Затем вернулась на посадочную платформу. Это был пятый пуск одной и той же ракеты.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156141/67/1561416792_0:217:2869:1831_1400x0_80_0_0_466fed478144a6a0b74cf1edbbf00a03.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос - риа наука, роскосмос, министерство финансов рф (минфин россии), дмитрий рогозин

Рогозин назвал причину малого количества российских космических проектов

10:12 07.08.2020 (обновлено: 11:04 07.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Причиной малого количества научных проектов в российской космической программе является отсутствие необходимого финансирования, вызванного секвестрами, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Нас спрашивают: "А где у нас научные аппараты, Марс, Венера, лунная программа?" Вот они все там, в этих "оптимизациях", сломала их история дебатов с Минфином", - сказал Рогозин.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Вчера, 10:08
Рогозин прокомментировал санкции в отношении российских ракет
Так он прокомментировал утверждение объема финансирования в 2015 году "Роскосмосу" на космическую программу 2016-2025 годов, когда сумма оказалась в два раза меньше запрашиваемой.
Дмитрий Рогозин
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Рогозин рассказал о космической программе России до 2030 года
Читайте полный текст интервью >>
131116422
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Космос - РИА НаукаРоскосмосМинистерство финансов РФ (Минфин России)Дмитрий Рогозин
Популярные комментарии
По итогу 8 лет работы в отрасли дал очередную пресс конференцию. Сегодня тем временем улетела ракета Falcon 9 block 5(пятая версия) вывела спутники разработанные компанией SpaceX. Затем вернулась на посадочную платформу. Это был пятый пуск одной и той же ракеты.
7 августа, 10:29
rsremal spb
500203
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