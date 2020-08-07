https://ria.ru/20200807/1575477402.html
Рогозин прокомментировал санкции в отношении российских ракет
"Роскосмос" изучил американские санкции в отношении российских пусковых услуг и сделает ставку на сотрудничество со странами, которые не зависят от США, а также РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T10:08
2020-08-07T11:35
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574403324_0:159:3078:1890_1400x0_80_0_0_74460ff5120bacad8cd56a1c7ce860bc.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200801/1575260267.html
Павел Иванов
поэтому основной задачей госкорпорации станет удовлетворение пусковых услуг внутри страны. - невольное признание что его услуги в мире уже никому не интересны. Санкции еще только через 2 года вступят, а Протоны уже вчера никто не покупает из-за более низких цен на многоразовые Фальконы.
32
4
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574403324_0:159:3078:1890_1400x0_80_0_0_74460ff5120bacad8cd56a1c7ce860bc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574403324_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_b722c13ddf6c1487130ff7445d870a7d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574403324_515:0:2563:2048_1400x0_80_0_0_a26f0e91b1c067e39227c43677bf82b8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, сша
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости.
"Роскосмос
" изучил американские санкции в отношении российских пусковых услуг и сделает ставку на сотрудничество со странами, которые не зависят от США
, а также на удовлетворение национальных пусковых услуг, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
.
"Мы внимательно изучили решения США по санкциям против наших ракет, хотя далеко не все страны, которые сотрудничают с "Роскосмосом", так сильно зависят от США, есть и такие государства, которые вообще Америку в упор не видят. Честно скажу, мы не обольщаемся, у нас есть маркетологи, которые исследуют рынок, показывают количество тех пусков, где мы можем подраться и выиграть, несмотря на санкции", - сказал Рогозин.
По его словам, рынок коммерческих запусков не обеспечивает тот уровень финансирования, на который "Роскосмосу" следует ориентироваться, поэтому основной задачей госкорпорации станет удовлетворение пусковых услуг внутри страны.
Так, большое количество пусков потребуется на развертывание орбитальной группировки многофункциональной спутниковой системы "Сфера".
Ранее сообщалось, что Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках, решение вступит в силу 31 декабря 2022 года. Таким образом, спутниковые операторы, которые хотят предоставлять услуги американским военным, не смогут использовать для запуска своих космических аппаратов российскую ракетно-космическую технику.