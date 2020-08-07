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Рогозин прокомментировал посадку корабля Маска на воду: "Не комильфо"
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает устаревшей и имеющей недостатки посадку американского космического корабля Crew Dragon на воду. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T11:35
crew dragon
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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crew dragon, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин

Рогозин прокомментировал посадку корабля Маска на воду: "Не комильфо"

10:05 07.08.2020 (обновлено: 11:35 07.08.2020)
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© РИА Новости / NASA / Перейти в фотобанкКосмический корабль Crew Dragon совершает приводнение в Мексиканском заливе
Космический корабль Crew Dragon совершает приводнение в Мексиканском заливе
© РИА Новости / NASA
Перейти в фотобанк
Космический корабль Crew Dragon совершает приводнение в Мексиканском заливе
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает устаревшей и имеющей недостатки посадку американского космического корабля Crew Dragon на воду.

"Про этот корабль мы все знаем, знаем его ограничения и недостатки, проявившиеся при его посадке и извлечении экипажа. У него достаточно грубая посадка. Он не предназначен для приземления на сушу. Именно поэтому американские коллеги выбрали посадку на воду, как садились 45 лет назад. Сажать на воду это не комильфо", - сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, недостатком такого способа посадки является необходимость ориентироваться на состояние океана – его волнения, ветер, возможности кораблей спасения.
"Для нашего нового корабля "Орел" мы посадку на воду тоже рассматриваем как опцию, но это скорее нештатная посадка, а штатная посадка будет на сушу", - сказал Рогозин.
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