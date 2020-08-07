Рогозин прокомментировал посадку корабля Маска на воду: "Не комильфо"

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает устаревшей и имеющей недостатки посадку американского космического корабля Crew Dragon на воду.
"Про этот корабль мы все знаем, знаем его ограничения и недостатки, проявившиеся при его посадке и извлечении экипажа. У него достаточно грубая посадка. Он не предназначен для приземления на сушу. Именно поэтому американские коллеги выбрали посадку на воду, как садились 45 лет назад. Сажать на воду это не комильфо", - сказал он в интервью РИА Новости.
По его словам, недостатком такого способа посадки является необходимость ориентироваться на состояние океана – его волнения, ветер, возможности кораблей спасения.
"Для нашего нового корабля "Орел" мы посадку на воду тоже рассматриваем как опцию, но это скорее нештатная посадка, а штатная посадка будет на сушу", - сказал Рогозин.
Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидается в 2023 году на ракете "Ангара-А5" с космодрома "Восточный". Корабль предназначен для полетов к Луне.
Созданный компанией SpaceX космический корабль Crew Dragon стартовал в первый испытательный пилотируемый полет в конце мая. Он доставил на МКС астронавтов НАСА Дага Херли и Боба Бенкена. Они провели на орбите два месяца и вернулись на Землю 2 августа.
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