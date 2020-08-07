Рогозин прокомментировал посадку корабля Маска на воду: "Не комильфо"

"Про этот корабль мы все знаем, знаем его ограничения и недостатки, проявившиеся при его посадке и извлечении экипажа. У него достаточно грубая посадка. Он не предназначен для приземления на сушу. Именно поэтому американские коллеги выбрали посадку на воду, как садились 45 лет назад. Сажать на воду это не комильфо", - сказал он в интервью РИА Новости.