Россия сняла ограничения на госзакупки ряда иностранных лекарств

"В отдельных случаях такое ограничение мешает эффективному лечению, а смена препарата или использование лекарств от другого производителя может привести к ухудшению состояния больного. Это в особенности касается быстропрогрессирующих заболеваний, которые требуют стабильной терапии", — подчеркнули в пресс-службе правительства.

В число медикаментов, на поставки которых больше не распространяются ограничения, вошли: филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб, флударабин. Их назначают при злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, а также для лечения орфанных заболеваний у детей.