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Россия сняла ограничения на госзакупки ряда иностранных лекарств
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снятии ограничений на госзакупки иностранных медикаментов для лечения лейкоза и лимфомы, сообщила... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T10:40
евразийский экономический союз
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
евразийский экономический союз, здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Россия сняла ограничения на госзакупки ряда иностранных лекарств

10:04 07.08.2020 (обновлено: 10:40 07.08.2020)
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудник аптеки
Сотрудник аптеки
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снятии ограничений на госзакупки иностранных медикаментов для лечения лейкоза и лимфомы, сообщила пресс-служба кабмина.
Речь идет о лекарствах, входящих в список важнейших и жизненно необходимых. Обычно зарубежные препараты, включенные в этот перечень, не участвуют в аукционах, если есть аналогичные предложения хотя бы от двух производителей из стран ЕАЭС.

"В отдельных случаях такое ограничение мешает эффективному лечению, а смена препарата или использование лекарств от другого производителя может привести к ухудшению состояния больного. Это в особенности касается быстропрогрессирующих заболеваний, которые требуют стабильной терапии", — подчеркнули в пресс-службе правительства.

В число медикаментов, на поставки которых больше не распространяются ограничения, вошли: филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб, флударабин. Их назначают при злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, а также для лечения орфанных заболеваний у детей.
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4 августа, 17:16
В России расширили перечень стратегически значимых лекарств
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Евразийский экономический союзЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
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