Почти у ста российских моряков в Южной Корее выявили коронавирус

СЕУЛ, 7 авг – РИА Новости. Почти у 100 российских моряков в портах Почти у 100 российских моряков в портах Южной Кореи обнаружили коронавирус , следует из данных местных карантинных служб.

По последним данным, вирус подтвержден уже у 94 моряков на девяти российских судах в Пусане и у двух моряков на судне в Инчхоне

Генконсульство России в юнжокорейском Пусане ранее сообщило о выявленных случаях коронавируса среди российских моряков. В генконсульстве добавили, что, по свидетельству капитанов судов, все члены экипажей проходили тестирование на коронавирус до их отбытия из российских портов, члены экипажа судна "Петр Первый", среди которых тоже выявили COVID в Южной Корее, проходили тестирование на коронавирус как перед отбытием из Владивостока , так и по приходе в пусанский порт Ёндо, результаты были отрицательными.

По данным организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), один новый заболевший был обнаружен в пятницу в ходе повторной проверки команды российского балкера ORANGE DREAM с 20 людьми на борту, который пришел из Владивостока в Инчхон 26 июля. 29 июля на том же судне обнаружили больного коронавирусом, поэтому оставшаяся часть людей находилась в карантине.

Также в четверг отделение KCDC в Пусане сообщило о еще двух бессимптомных больных COVID-19 среди членов команды российского рыболовецкого судна "Корсар". Всего на судне находится 23 человека. Больных планируют перевезти в Пусанский медицинский центр, остальные помещены в карантин на судне.

Ранее сообщалось, что не менее 44 моряков заболели на российском судне "Петр Первый" в Пусане, на котором было 94 человека. До этого в конце июня стало известно о коронавирусе у 19 членов экипажей российских судов-рефрижераторов Ice stream и Ice Crystal. Помимо этого, продолжают появляться единичные случаи и на других кораблях.

В связи ростом завозных случаев коронавируса российскими моряками с 3 августа южнокорейские власти требуют от всех членов команды судов под флагом РФ предоставлять отрицательные результаты теста на коронавирус, полученные не ранее чем за 48 часов до даты отплытия.