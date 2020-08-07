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Почти у ста российских моряков в Южной Корее выявили коронавирус
Почти у 100 российских моряков в портах Южной Кореи обнаружили коронавирус, следует из данных местных карантинных служб. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T09:59
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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Почти у ста российских моряков в Южной Корее выявили коронавирус

09:59 07.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
СЕУЛ, 7 авг – РИА Новости. Почти у 100 российских моряков в портах Южной Кореи обнаружили коронавирус, следует из данных местных карантинных служб.
По последним данным, вирус подтвержден уже у 94 моряков на девяти российских судах в Пусане и у двух моряков на судне в Инчхоне.
Генконсульство России в юнжокорейском Пусане ранее сообщило о выявленных случаях коронавируса среди российских моряков. В генконсульстве добавили, что, по свидетельству капитанов судов, все члены экипажей проходили тестирование на коронавирус до их отбытия из российских портов, члены экипажа судна "Петр Первый", среди которых тоже выявили COVID в Южной Корее, проходили тестирование на коронавирус как перед отбытием из Владивостока, так и по приходе в пусанский порт Ёндо, результаты были отрицательными.
По данным организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), один новый заболевший был обнаружен в пятницу в ходе повторной проверки команды российского балкера ORANGE DREAM с 20 людьми на борту, который пришел из Владивостока в Инчхон 26 июля. 29 июля на том же судне обнаружили больного коронавирусом, поэтому оставшаяся часть людей находилась в карантине.
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Также в четверг отделение KCDC в Пусане сообщило о еще двух бессимптомных больных COVID-19 среди членов команды российского рыболовецкого судна "Корсар". Всего на судне находится 23 человека. Больных планируют перевезти в Пусанский медицинский центр, остальные помещены в карантин на судне.
Ранее сообщалось, что не менее 44 моряков заболели на российском судне "Петр Первый" в Пусане, на котором было 94 человека. До этого в конце июня стало известно о коронавирусе у 19 членов экипажей российских судов-рефрижераторов Ice stream и Ice Crystal. Помимо этого, продолжают появляться единичные случаи и на других кораблях.
В связи ростом завозных случаев коронавируса российскими моряками с 3 августа южнокорейские власти требуют от всех членов команды судов под флагом РФ предоставлять отрицательные результаты теста на коронавирус, полученные не ранее чем за 48 часов до даты отплытия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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