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Республика Саха (Якутия)
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В Якутии полностью сняли угрозу перекидывания лесного пожара на село
Угроза перекидывания лесного пожара на село Сватай Среднеколымского района Якутии полностью снята, сильный ветер сменился ливнем, в населенном пункте работает... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T09:54
республика саха (якутия)
айсен николаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
среднеколымск
происшествия
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353
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айсен николаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), среднеколымск, происшествия

В Якутии полностью сняли угрозу перекидывания лесного пожара на село

09:54 07.08.2020
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© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Якутии
Лесной пожар в Якутии
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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Лесной пожар в Якутии
ЯКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Угроза перекидывания лесного пожара на село Сватай Среднеколымского района Якутии полностью снята, сильный ветер сменился ливнем, в населенном пункте работает аэромобильная группа МЧС РФ, сообщил глава республики Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
По словам главы региона, в Якутии горит порядка 257 тысяч гектаров леса. Принимаются меры по тушению 19 термоточек.
"Тяжелая ситуация в Среднеколымском и Момском районах… задействовано на тушение свыше 800 людей, 77 единиц различной техники. По Среднеколымскому району, где вчера была достаточно непростая ситуация в селе Сватай, могу сказать, что сегодня угроза полностью снята. Вчера сильный порывистый ветер разжег практически потухший пожар в торфяниках рядом со Сватаем… после этого сильный дождь практически потушил этот пожар. Сегодня дополнительные силы переброшены, сейчас идет окарауливание", - рассказал Николаев.
Согласно оперативной информации минэкологии республики, сегодня на территории Среднеколымского района тушат пять лесных пожаров. Кроме Сватая, принимаются меры по тушению природного пожара в 3,3 километра от села Алеко-Кюель, в 45,4 километра от села Аргахтах и в 10,2 километра от села Эбях.
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"Лесной пожар в 2,7 километра от села Сватай на площади 120 гектаров удалось стабилизировать. В тушении пожара работает 166 человек, привлечено 14 единиц техники. Проведены шесть километров минерализованной полосы", - говорится в релизе.
В четверг лесной пожар оказался в 700 метрах от дизельной электростанции и в двух километрах от села Сватай, где проживает около 400 человек. По информации АО "Сахаэнерго", ограничений электроснабжения нет.
В пятницу по поручению главы Якутии из Среднеколымска вылетел вертолет для переброски аэромобильной группы МЧС из села Алеко-Кюель на помощь в тушении лесных пожаров в село Сватай.
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СреднеколымскПроисшествия
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