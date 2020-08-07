В Якутии полностью сняли угрозу перекидывания лесного пожара на село

ЯКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Угроза перекидывания лесного пожара на село Сватай Среднеколымского района Якутии полностью снята, сильный ветер сменился ливнем, в населенном пункте работает аэромобильная группа Угроза перекидывания лесного пожара на село Сватай Среднеколымского района Якутии полностью снята, сильный ветер сменился ливнем, в населенном пункте работает аэромобильная группа МЧС РФ , сообщил глава республики Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.

По словам главы региона, в Якутии горит порядка 257 тысяч гектаров леса. Принимаются меры по тушению 19 термоточек.

"Тяжелая ситуация в Среднеколымском и Момском районах… задействовано на тушение свыше 800 людей, 77 единиц различной техники. По Среднеколымскому району, где вчера была достаточно непростая ситуация в селе Сватай, могу сказать, что сегодня угроза полностью снята. Вчера сильный порывистый ветер разжег практически потухший пожар в торфяниках рядом со Сватаем… после этого сильный дождь практически потушил этот пожар. Сегодня дополнительные силы переброшены, сейчас идет окарауливание", - рассказал Николаев.

Согласно оперативной информации минэкологии республики, сегодня на территории Среднеколымского района тушат пять лесных пожаров. Кроме Сватая, принимаются меры по тушению природного пожара в 3,3 километра от села Алеко-Кюель, в 45,4 километра от села Аргахтах и в 10,2 километра от села Эбях.

"Лесной пожар в 2,7 километра от села Сватай на площади 120 гектаров удалось стабилизировать. В тушении пожара работает 166 человек, привлечено 14 единиц техники. Проведены шесть километров минерализованной полосы", - говорится в релизе.

В четверг лесной пожар оказался в 700 метрах от дизельной электростанции и в двух километрах от села Сватай, где проживает около 400 человек. По информации АО "Сахаэнерго", ограничений электроснабжения нет.