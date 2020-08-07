https://ria.ru/20200807/1575476347.html
В Якутии полностью сняли угрозу перекидывания лесного пожара на село
Угроза перекидывания лесного пожара на село Сватай Среднеколымского района Якутии полностью снята, сильный ветер сменился ливнем, в населенном пункте работает... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T09:54
2020-08-07T09:54
республика саха (якутия)
айсен николаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
среднеколымск
происшествия
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среднеколымск
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574458180_0:0:3640:2048_1400x0_80_0_0_f28ca00f1fdc3e5ce6870fe3f656be9d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
айсен николаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), среднеколымск, происшествия
ЯКУТСК, 7 авг – РИА Новости.
Угроза перекидывания лесного пожара на село Сватай Среднеколымского района Якутии полностью снята, сильный ветер сменился ливнем, в населенном пункте работает аэромобильная группа МЧС РФ
, сообщил глава республики Айсен Николаев
на ежедневном брифинге оперативного штаба.
По словам главы региона, в Якутии горит порядка 257 тысяч гектаров леса. Принимаются меры по тушению 19 термоточек.
"Тяжелая ситуация в Среднеколымском и Момском районах… задействовано на тушение свыше 800 людей, 77 единиц различной техники. По Среднеколымскому району, где вчера была достаточно непростая ситуация в селе Сватай, могу сказать, что сегодня угроза полностью снята. Вчера сильный порывистый ветер разжег практически потухший пожар в торфяниках рядом со Сватаем… после этого сильный дождь практически потушил этот пожар. Сегодня дополнительные силы переброшены, сейчас идет окарауливание", - рассказал Николаев.
Согласно оперативной информации минэкологии республики, сегодня на территории Среднеколымского района тушат пять лесных пожаров. Кроме Сватая, принимаются меры по тушению природного пожара в 3,3 километра от села Алеко-Кюель, в 45,4 километра от села Аргахтах и в 10,2 километра от села Эбях.
"Лесной пожар в 2,7 километра от села Сватай на площади 120 гектаров удалось стабилизировать. В тушении пожара работает 166 человек, привлечено 14 единиц техники. Проведены шесть километров минерализованной полосы", - говорится в релизе.
В четверг лесной пожар оказался в 700 метрах от дизельной электростанции и в двух километрах от села Сватай, где проживает около 400 человек. По информации АО "Сахаэнерго", ограничений электроснабжения нет.
В пятницу по поручению главы Якутии из Среднеколымска
вылетел вертолет для переброски аэромобильной группы МЧС из села Алеко-Кюель на помощь в тушении лесных пожаров в село Сватай.