Схимонах Сергий выступил против вскрытия умершей в монастыре девочки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Скончавшаяся в Среднеуральском монастыре девочка страдала раком головного мозга, имеются все необходимые документы, а желание следователей провести вскрытие тела останется на их совести, заявил основатель обители, лишенный сана схимонах Сергий.

Ранее детский омбудсмен на Урале сообщил РИА Новости, что пятнадцатилетняя девочка умерла в монастыре после болезни. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о смерти девочки и доложить о результатах.

Как заявил Сергий в своем видеообращении, опубликованном на Youtube , девочка страдала раком головного мозга. Врачи в Новокузнецке , где она жила вместе с родителями, и в Москве , куда семья обращалась за помощью, давали прогноз – не более двух месяцев жизни. Тем не менее, по словам схимонаха, после приезда в монастырь ребенок прожил еще семь месяцев, находясь под врачебным присмотром.

"(В четверг) в 18:10 (16:10 мск) она отошла к Богу… Буквально через 20-30 минут все средства массовой информации, (уполномоченный) по правам человека позвонили, что у нас погиб ребенок. Приехали из полиции, из следственного комитета, вызвали скорую помощь. При таких случаях, когда все документы в порядке, и знают, что умерла девочка от рака головного мозга, вдруг и полиция, и следственный комитет говорят, что будут вскрывать девочку", - сказал Сергий.

По словам врача, выступившего также в видеообращении, для улучшения состояния ребенка были выполнены все методы лечения, в том числе была начата "терапия отчаяния" и химиотерапия, для которой препараты закупал монастырь. Лучевая терапия, добавил он, была выполнена в максимальном объеме и вернуться к ней было уже невозможно. Медик также отметил, что никаких тяжелых вирусных инфекций с клиническими проявлениями у ребенка не было.

"Непонятно, почему при поставленном диагнозе следственный комитет пожелал судебно-медицинского вскрытия. Хотя достаточно патологоанатомического заключения, по всем законам о вскрытии и по письменному изъявлению родственников захоронение могло быть без вскрытия", - подчеркнул он.

Сергий в свою очередь отметил, что родители, как и он, выступают против вскрытия, желая достойно проститься с ребенком.