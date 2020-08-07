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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200807/1575476261.html
Схимонах Сергий выступил против вскрытия умершей в монастыре девочки
Скончавшаяся в Среднеуральском монастыре девочка страдала раком головного мозга, имеются все необходимые документы, а желание следователей провести вскрытие... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T11:22
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
схимонах сергий (николай романов)
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
москва
новокузнецк
общество
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Как я уже писал ранее, все признаки секты
16
Здраво говорит, в данном случае. Вскрывать/не вскрывать - на совести следствия; по 5-10 проверяющих каждый случай - это перебор. Родителям подойти не дают проститься с ребёнком - такая очередь из "контролёров"...
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8
москва
новокузнецк
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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религия, новости - религия и мировоззрение, схимонах сергий (николай романов), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, новокузнецк, общество

Схимонах Сергий выступил против вскрытия умершей в монастыре девочки

09:52 07.08.2020 (обновлено: 11:22 07.08.2020)
3564
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхимонах Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Схимонах Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Схимонах Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Скончавшаяся в Среднеуральском монастыре девочка страдала раком головного мозга, имеются все необходимые документы, а желание следователей провести вскрытие тела останется на их совести, заявил основатель обители, лишенный сана схимонах Сергий.
Ранее детский омбудсмен на Урале сообщил РИА Новости, что пятнадцатилетняя девочка умерла в монастыре после болезни. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о смерти девочки и доложить о результатах.
Как заявил Сергий в своем видеообращении, опубликованном на Youtube, девочка страдала раком головного мозга. Врачи в Новокузнецке, где она жила вместе с родителями, и в Москве, куда семья обращалась за помощью, давали прогноз – не более двух месяцев жизни. Тем не менее, по словам схимонаха, после приезда в монастырь ребенок прожил еще семь месяцев, находясь под врачебным присмотром.
"(В четверг) в 18:10 (16:10 мск) она отошла к Богу… Буквально через 20-30 минут все средства массовой информации, (уполномоченный) по правам человека позвонили, что у нас погиб ребенок. Приехали из полиции, из следственного комитета, вызвали скорую помощь. При таких случаях, когда все документы в порядке, и знают, что умерла девочка от рака головного мозга, вдруг и полиция, и следственный комитет говорят, что будут вскрывать девочку", - сказал Сергий.
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
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По словам врача, выступившего также в видеообращении, для улучшения состояния ребенка были выполнены все методы лечения, в том числе была начата "терапия отчаяния" и химиотерапия, для которой препараты закупал монастырь. Лучевая терапия, добавил он, была выполнена в максимальном объеме и вернуться к ней было уже невозможно. Медик также отметил, что никаких тяжелых вирусных инфекций с клиническими проявлениями у ребенка не было.
"Непонятно, почему при поставленном диагнозе следственный комитет пожелал судебно-медицинского вскрытия. Хотя достаточно патологоанатомического заключения, по всем законам о вскрытии и по письменному изъявлению родственников захоронение могло быть без вскрытия", - подчеркнул он.
Сергий в свою очередь отметил, что родители, как и он, выступают против вскрытия, желая достойно проститься с ребенком.
"Детей моих проверяет полиция, второй круг – прокуратура, третий – следственный комитет, затем – (уполномоченный) по правам человека. И других еще тысячи, кому делать нечего… Для чего и для кого вы приезжаете ко мне и трясете монастырь день и ночь?.. Будущее этой девочки – вскрывать, не вскрывать – на вашей совести. Документы вам все представлены. Совесть будет судить тех, кто будет участвовать в этом беззаконии", - заключил клирик.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеСхимонах Сергий (Николай Романов)Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинМоскваНовокузнецкОбщество
Популярные комментарии
Как я уже писал ранее, все признаки секты
7 августа, 11:27
Ярослав Погодин
1300003
Здраво говорит, в данном случае. Вскрывать/не вскрывать - на совести следствия; по 5-10 проверяющих каждый случай - это перебор. Родителям подойти не дают проститься с ребёнком - такая очередь из "контролёров"...
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