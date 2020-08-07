Агутин отказался выступать в Белоруссии перед выборами

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Певец Леонид Агутин не приедет с выступлением на запланированный 8 августа концерт в Белоруссии. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Артист обратился к жителям республики и отметил, что его поездка не состоится по их "многочисленным и настоятельным просьбам".
"Спасибо вам за вашу вежливость, искренность, уважение и любовь!.. Надеюсь, наша встреча при других обстоятельствах не за горами", — написал Агутин.
Концерты с участием российских исполнителей пройдут в белорусских городах накануне президентских выборов. Агутин был заявлен среди участников праздника в Гродно.
Президентские выборы в Белоруссии
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа. На пост главы государства претендуют пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, экс-депутат нижней палаты парламента Анна Конопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и супруга популярного видеоблогера Светлана Тихановская.
Избирательная кампания сопровождается задержаниями представителями оппозиции, а также несанкционированными акциями протеста в Минске и других городах.