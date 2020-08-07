Агутин отказался выступать в Белоруссии перед выборами

Артист обратился к жителям республики и отметил, что его поездка не состоится по их "многочисленным и настоятельным просьбам".

"Спасибо вам за вашу вежливость, искренность, уважение и любовь!.. Надеюсь, наша встреча при других обстоятельствах не за горами", — написал Агутин.