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Агутин отказался выступать в Белоруссии перед выборами
Певец Леонид Агутин не приедет с выступлением на запланированный 8 августа концерт в Белоруссии. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T10:50
сергей черечень
светлана тихановская
александр лукашенко
леонид агутин
белоруссия
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РИА Новости
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353
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сергей черечень, светлана тихановская, александр лукашенко, леонид агутин, белоруссия

Агутин отказался выступать в Белоруссии перед выборами

09:43 07.08.2020 (обновлено: 10:50 07.08.2020)
84241
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевец Леонид Агутин
Певец Леонид Агутин
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Певец Леонид Агутин не приедет с выступлением на запланированный 8 августа концерт в Белоруссии. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Артист обратился к жителям республики и отметил, что его поездка не состоится по их "многочисленным и настоятельным просьбам".
"Спасибо вам за вашу вежливость, искренность, уважение и любовь!.. Надеюсь, наша встреча при других обстоятельствах не за горами", — написал Агутин.
Концерты с участием российских исполнителей пройдут в белорусских городах накануне президентских выборов. Агутин был заявлен среди участников праздника в Гродно.

Президентские выборы в Белоруссии

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа. На пост главы государства претендуют пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, экс-депутат нижней палаты парламента Анна Конопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и супруга популярного видеоблогера Светлана Тихановская.
Избирательная кампания сопровождается задержаниями представителями оппозиции, а также несанкционированными акциями протеста в Минске и других городах.
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Популярные комментарии
Достойно!
7 августа, 09:54
Арсений Новиков
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Мужик
7 августа, 09:50
Илья Jlord
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