Мэр итальянского Марино нашел "клад", пролежавший в банке 30 лет

РИМ, 7 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Власти итальянского города Марино неожиданно обнаружили настоящий "клад" - 50 небольших слитков золота, которые пролежали в специальной банковской ячейке со времен чемпионата мира по футболу 1990 года, рассказал РИА Новости мэр города Карло Колицца.

"Признаюсь, когда я открыл две картонные коробки, наполненные золотом, то почувствовал себя мальчишкой, который нашел сокровища пиратов. Это был огромный, но приятный сюрприз! На самом деле, в этой истории есть что-то необыкновенное, но, чтобы объяснить ее вашим читателям, придется вернуться на 30 лет назад", - сказал мэр Марино.

Летом 1990 года Италия принимала XIV чемпионат мира по футболу. Вся страна с огромным воодушевлением следила за ходом мундиаля, надеясь на триумф своей команды. Все основания у итальянцев для победы тогда были: в сборной блистали такие "звезды", как Сальваторе Скиллачи, Роберто Баджо, Джузеппе Джаннини, Франко Барези. Эти игроки стали буквально национальными героями. Однако в полуфинале "Скуадра Адзурра" по пенальти уступила сборной Аргентины, капитаном которой был Диего Марадона, и в итоге получила на чемпионате не "золото", а всего лишь "бронзу".

Тем не менее итальянское "золото мундиаля" было отчеканено в Марино. Возглавлявший тогда городскую администрацию искушенный политик Джулио Сантарелли решил провести сильную пиар-акцию. Дело в том, что главный тренер сборной Адзельо Вичини выбрал Марино в качестве места для проведения тренировок во время ЧМ-1990, наверное, потому, что этот спокойный город находится недалеко от Рима в горной местности близ озера Альбано. По заказу мэра были отлиты 50 слитков из золота 750-й пробы, каждый весом 25 граммов. Сантарелли намеревался в ходе торжественной церемонии в муниципалитете лично вручить их игрокам, тренерам и техническим специалистам команды. Однако Вичини не хотел ни на минуту отвлекать футболистов от тренировок и отказывался принять участие в этой акции. Мэр даже жаловался на несговорчивого наставника сборной президенту Италии Франческо Коссиге, но тренер был непреклонен.

В итоге ценные подарки так и не были вручены спортсменам и оказались в специальной ячейке местного банка, оформленной на мэрию Марино. Вполне вероятно, об этом так никто бы и не узнал, если бы недавно 85-летний Сантарелли не рассказал об эпизоде 30-летней давности в интервью одной провинциальной газете.

"Когда в Италии проходил чемпионат мира по футболу, мне было всего 17 лет, но я прекрасно помню, как наши кумиры тренировались на городском стадионе. Многие жители Марино постоянно ходили туда, чтобы посмотреть на футболистов и подбодрить их. Кстати, жили они в нашем отеле Helio Cabala, который находится всего в четырех минутах езды на машине от мэрии. Так что при желании игроки, конечно, могли бы приехать на встречу с горожанами", - заметил собеседник агентства.

Мэр признался, что не до конца поверил в рассказ своего предшественника, но тем не менее сразу же дал команду найти соответствующие документы в коммунальном архиве, чтобы разобраться с необычной историей.

"Каково же было наше удивление, когда мы не нашли никаких бумаг, связанных со слитками. Тогда я обратился в местное отделение Banca di Credito Cooperativo, и вскоре мне сказали, что банковская ячейка действительно существует. Это было поразительно. Четыре года назад я был избран мэром Марино, но никогда ничего даже не слышал об этой истории. В итоге вместе с сотрудниками банка мы под видеозапись открыли ячейку и обнаружили в ней две картонных коробки. Я вскрыл их, и там оказались 50 белых коробочек со слитками, на каждом из которых было выбито имя человека, которому предназначался подарок", - рассказал Колицца.

Мэр разместил видео об удивительной находке в соцсетях и предложил землякам подумать над тем, как быть с 1,25 килограмма золота. Теперь обитателям Марино, где проживают 45 тысяч человек, предстоит решить, надо ли 30 лет спустя вручить слитки героям ЧМ-1990 или стоит все же продать их и использовать вырученные от этого деньги на развитие городской инфраструктуры, а может быть, передать нуждающимся гражданам. Учитывая нынешние цены на золото, речь может идти о сумме около 50 тысяч евро.

"Я уже принял решение провести в сентябре этого года городской референдум, на котором жители Марино сами смогут определиться по данному вопросу. У меня есть своя точка зрения на этот счет, но я не хочу ее высказывать и как-то влиять на мнение земляков", - подчеркнул Колицца, который представляет общественное "Движение пяти звезд".