Рогозин рассказал о космической программе России до 2030 года

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Единая государственная программа космической деятельности России на период 2021-2030 годов будет внесена на утверждение правительства до конца текущего года, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Роскосмоса Единая государственная программа космической деятельности России на период 2021-2030 годов будет внесена на утверждение правительства до конца текущего года, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин

"Единая государственная программа космической деятельности России должна быть внесена в правительство в целостном виде до конца этого года, чтобы с 2021 года иметь подтвержденное финансирование", - сказал он.

Перед этим согласование в правительстве пройдут составляющие единую программу подпрограммы. "Мы в этом месяце вносим на согласование в правительство самые важные оставшиеся разделы программы", - уточнил Рогозин.

В единую программу войдут ФЦП по развитию спутниковой системы ГЛОНАСС , подпрограмма развития ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса, программа создания многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера", разделы, связанные с созданием наземной космической инфраструктуры на космодроме Восточный, инвестпроекты по развитию новых промышленных комплексов и современных производств.

"Если говорить о необходимом объеме финансирования, то назвать итоговую цифру сможет только президент", - отметил Рогозин.