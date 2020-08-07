Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200807/1575475428.html
Названа смертельная опасность риса
Употребление риса связано с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science of the... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T15:26
здоровье
англия
уэльс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/96465/64/964656460_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_edb04901522e7aac94542b01004b9bc8.jpg
https://rsport.ria.ru/20200805/1575425512.html
Да бред, это, какой-то -- японцы на рисовой кашке с морепродуктами живут по 95 лет. Так можно и традиционную гречку опустить ниже плинтуса, что накапливает канцерогены. Это на волне экономич. войны с Китаем решили подмочить репутацию стратегическому рису.
118
А вот ещё был случай... ел человек хлеб. Все свои 94 года ел и ел... И умер!!!
98
23
англия
уэльс
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/96465/64/964656460_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_edb04901522e7aac94542b01004b9bc8.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/96465/64/964656460_112:0:1889:1333_1400x0_80_0_0_070a83ebda372ad67c15c919ae946ac6.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/96465/64/964656460_334:0:1667:1333_1400x0_80_0_0_58eeefbd081decfe81df1a142a2b48b8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, англия, уэльс

Названа смертельная опасность риса

09:22 07.08.2020 (обновлено: 15:26 07.08.2020)
26461
© Fotolia / mamamiaplРис
Рис
© Fotolia / mamamiapl
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Употребление риса связано с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science of the Total Environment.
Ученые Манчестерского и Салфордского университетов проанализировали данные жителей Англии и Уэльса и оценили влияние регулярного употребления риса на их организм. Оказалось, что 25 процентов любителей продукта, имеющие проблемы со здоровьем, подвержены более высокому риску смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
В результате моделирования исследователи выяснили, что повышенный риск для здоровья от употребления риса составляет около шести процентов. Как отмечают специалисты, рис может накапливать в себе мышьяк, который затем попадает в человеческий организм. По их оценкам, длительное употребление этого элемента даже в небольших дозах опасно для сердца и сосудов и связано с тысячами преждевременных смертей каждый год.
Чтобы снизить риск заболеваний, специалисты посоветовали любителям этого продукта разнообразить свой рацион другими крупами, а также выбирать разные виды риса, например басмати или шлифованный рис.
Мужчина с морщинами на лбу
5 августа, 23:30ЗОЖ
Врач назвала лучшие витамины для кожи
169641105178
Обсудить 23
ЗдоровьеАнглияУэльс
Популярные комментарии
Да бред, это, какой-то -- японцы на рисовой кашке с морепродуктами живут по 95 лет. Так можно и традиционную гречку опустить ниже плинтуса, что накапливает канцерогены. Это на волне экономич. войны с Китаем решили подмочить репутацию стратегическому рису.
7 августа, 09:54
Валентина Петрова
10953001
А вот ещё был случай... ел человек хлеб. Все свои 94 года ел и ел... И умер!!!
7 августа, 09:36
OFOlga Fancelli
45502001
Рекомендуем
Женщина с повязкой на глазах
Ученые выяснили, что слепые на самом деле видят, не понимая этого
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе
Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 россиян
Певица Ирина Салтыкова
Салтыкова резко отреагировала на сообщения о своей болезни
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
"Мы их недооценили": Запад впервые признал военный успех русских в Сирии
Схимонах Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
"У нас не больница": Сергий прокомментировал смерть ребенка в монастыре
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский с супругой Галиной Лебедевой
Жириновский пожалел о женитьбе и оценил жизнь на тройку
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Свидетель описал поведение Ефремова после смертельного ДТП
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван облегчающий течение COVID-19 алкогольный напиток
Вид на набережную в Симеизе, Крым
В Польше рассказали, как помогут Украине "вернуть Крым"
Доун Хабшер
Выглядящая на 30 лет 60-летняя женщина раскрыла секрет "вечной молодости"
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Названы два сценария развития пандемии коронавируса
Золотые слитки
Россия снимает слитки: золото рекордно подорожало
Подготовка помещения ко встрече Дональда Трампа в Эр-Рияде, 2017 год
Саудовская Аравия "делает шаг к ядерной бомбе", готовясь к выборам в США
Отдых в Крыму
Лучшие фото недели: бикини из защитных масок, истуканы и гигантская Луна
Михаил Абызов в суде
Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 миллиардов рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс
06:35В Самаре загорелись десять домов
06:21Названа безопасная доза пива в день
04:57У побережья Хабаровского края пропала яхта
04:31Водонаеву шокировала позиция адвоката Ефремова
04:05Назван максимально бодрящий летний кофе
04:03Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в многоэтажках
04:01СМИ: на теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки нашли травмы
03:40Джигурда назвал Крым "украинским"
03:26Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания
03:22Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом
03:10Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США
02:39Эксперт рассказал, как распознать мошенника в частных объявлениях
02:32Дочь Успенской показала последствия серьезных травм
02:31Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
02:16Эксперт рассказал, как утихомирить слишком шумных соседей
02:05Автоэксперт рассказал, как правильно пользоваться климат-контролем
01:49Отец с сыном пострадали при стрельбе в Москве
01:43Пригожин оценил отказ российских артистов выступать в Белоруссии
01:40"Нафтогаз" отреагировал на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния