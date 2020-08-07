https://ria.ru/20200807/1575475428.html
Названа смертельная опасность риса
Употребление риса связано с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science of the... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T09:22
2020-08-07T15:26
здоровье
англия
уэльс
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https://rsport.ria.ru/20200805/1575425512.html
Валентина Петрова
Да бред, это, какой-то -- японцы на рисовой кашке с морепродуктами живут по 95 лет. Так можно и традиционную гречку опустить ниже плинтуса, что накапливает канцерогены. Это на волне экономич. войны с Китаем решили подмочить репутацию стратегическому рису.
118
Olga Fancelli
А вот ещё был случай... ел человек хлеб. Все свои 94 года ел и ел... И умер!!!
98
23
англия
уэльс
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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здоровье, англия, уэльс
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости.
Употребление риса связано с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science of the Total Environment.
Ученые Манчестерского и Салфордского университетов проанализировали данные жителей Англии и Уэльса и оценили влияние регулярного употребления риса на их организм. Оказалось, что 25 процентов любителей продукта, имеющие проблемы со здоровьем, подвержены более высокому риску смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
В результате моделирования исследователи выяснили, что повышенный риск для здоровья от употребления риса составляет около шести процентов. Как отмечают специалисты, рис может накапливать в себе мышьяк, который затем попадает в человеческий организм. По их оценкам, длительное употребление этого элемента даже в небольших дозах опасно для сердца и сосудов и связано с тысячами преждевременных смертей каждый год.
Чтобы снизить риск заболеваний, специалисты посоветовали любителям этого продукта разнообразить свой рацион другими крупами, а также выбирать разные виды риса, например басмати или шлифованный рис.