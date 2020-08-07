Названа смертельная опасность риса

Ученые Манчестерского и Салфордского университетов проанализировали данные жителей Англии и Уэльса и оценили влияние регулярного употребления риса на их организм. Оказалось, что 25 процентов любителей продукта, имеющие проблемы со здоровьем, подвержены более высокому риску смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

В результате моделирования исследователи выяснили, что повышенный риск для здоровья от употребления риса составляет около шести процентов. Как отмечают специалисты, рис может накапливать в себе мышьяк, который затем попадает в человеческий организм. По их оценкам, длительное употребление этого элемента даже в небольших дозах опасно для сердца и сосудов и связано с тысячами преждевременных смертей каждый год.