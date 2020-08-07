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В Москве еще 1353 человека выздоровели после коронавируса
Еще 1353 пациента выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число превысило 187,5 тысячи человек, сообщила журналистам... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T09:13
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

В Москве еще 1353 человека выздоровели после коронавируса

09:13 07.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в ординаторской отделения реанимации
Врачи в ординаторской отделения реанимации
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в ординаторской отделения реанимации. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Еще 1353 пациента выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число превысило 187,5 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1353 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 187 576", - сообщила вице-мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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