https://ria.ru/20200807/1575474656.html
Рогозин рассказал о споре с Минфином из-за высадки космонавтов на Луну
Роскосмос и Минфин ведут дискуссию о необходимости включения в космическую программу России до 2030 года и выделения финансирования на создание комплекса для... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T09:03
2020-08-07T11:05
космос - риа наука
роскосмос
министерство финансов рф (минфин россии)
дмитрий рогозин
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, министерство финансов рф (минфин россии), дмитрий рогозин
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Роскосмос
и Минфин
ведут дискуссию о необходимости включения в космическую программу России до 2030 года и выделения финансирования на создание комплекса для высадки космонавтов на Луну, но окончательное решение будет принимать президент России, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин
.
"Сейчас у нас идут споры с Минфином, включать ли в программу разработку посадочного модуля или нет. У меня есть подозрения, что если его сейчас не вписать в программу, то его не будет вообще. В этом случае высадиться на Луну мы не сможем. Конечно же, мы проект лунного посадочного модуля будем защищать, иначе нашу лунную программу нельзя считать полноценной. Последнее слово здесь за президентом", - сказал Рогозин.
Он напомнил, что сейчас ведется разработка сверхтяжелой ракеты, активно создается космический корабль "Орел" для полета на Луну, однако работы по взлетно-посадочному комплексу для высадки космонавтов на лунную поверхность не ведутся.
Ранее сообщалось, что первый российский космонавт высадится на Луне в 2030 году.